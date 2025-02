La crescente preoccupazione per la sorveglianza digitale

Negli ultimi anni, l’uso di software spia ha sollevato un acceso dibattito sulla privacy e sulla sicurezza in Italia. Recentemente, la notizia che don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans, è stato spiato tramite il software Graphite ha riacceso le polemiche. Questo strumento, fornito dall’azienda Paragon Solutions, è stato utilizzato per monitorare non solo attivisti e giornalisti, ma ora anche membri del clero, evidenziando una tendenza inquietante nella sorveglianza governativa.

Il caso di don Mattia Ferrari e le indagini in corso

Don Ferrari è l’ultimo di una serie di individui che sono stati presi di mira da attacchi informatici sofisticati, sostenuti da entità governative non identificate. Le procure di Napoli e Palermo stanno indagando su questo caso, dopo che il cappellano è stato avvisato da Meta riguardo alla sua condizione di obiettivo di sorveglianza. La ONG Mediterranea ha sottolineato che questa situazione potrebbe indicare un’operazione di sorveglianza più ampia, che potrebbe coinvolgere altre persone oltre a quelle già note.

Le reazioni politiche e le richieste di trasparenza

La reazione dell’opposizione è stata immediata e forte. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha chiesto al governo di Giorgia Meloni di fornire spiegazioni chiare e dettagliate su chi abbia autorizzato l’uso di tali software. La mancanza di risposte ha alimentato sospetti e preoccupazioni riguardo alla trasparenza e alla responsabilità del governo. Anche Matteo Renzi e Riccardo Magi hanno espresso la loro indignazione, sottolineando che la sorveglianza non dovrebbe mai estendersi a figure religiose e che il governo deve affrontare la questione con serietà.

Le implicazioni per la società e la democrazia

Questa vicenda non è solo una questione di privacy individuale, ma solleva interrogativi fondamentali sulla democrazia e sui diritti civili in Italia. La sorveglianza indiscriminata di giornalisti, attivisti e ora anche sacerdoti rappresenta un pericolo per la libertà di espressione e per il diritto di critica. La società civile deve rimanere vigile e chiedere accountability a chi detiene il potere, affinché non si scivoli verso un regime di controllo e repressione.