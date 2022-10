Un autobus si è ribaltato in autostrada, in Colombia. Il bilancio del terribile incidente è di 20 morti e 15 feriti.

Un autobus si è ribaltato in autostrada, in Colombia. Il bilancio del terribile incidente, avvenuto nella zona sud-occidentale, è di 20 morti e 15 feriti. Il pullman stava viaggiando tra la città portuale di Tumaco e Cali.

Colombia, un autobus si ribalta in autostrada: 20 morti e 15 feriti

Un autobus è rimasto coinvolto in un incidente sull’autostrada panamericana nel sud-ovest della Colombia. Il bilancio di questo terribile incidente è di almeno 20 persone morte e altre 15 persone ferite. A rendere nota la terribile notizia è stata la polizia stradale del dipartimento colombiano di Narino. Il pullman si è improvvisamente ribaltato mentre stava viaggiando tra la città portuale di Tumaco, nella zona sud-occidentale, e Cali, a 320 km più a nord-ovest.

Per il momento non è ancora stato chiarito cosa sia accaduto e la dinamica dell’incidente, ma un portavoce della polizia ha spiegato che la causa più probabile per cui l’autobus si è ribaltato sia stata un “guasto meccanico“.