Colpita la zona intorno all'ufficio di Rt a Teheran dopo raid Usa e israeliani

La sede di Rt a Teheran riporta danni dopo un attacco vicino all'ufficio; il personale di Rt Arabic è stato evacuato e non si registrano feriti, mentre esplosioni e controffensive amplificano la crisi

Fonti sul posto indicano che un’esplosione attribuita a forze statunitensi e israeliane ha colpito un edificio adiacente alla sede di RT a Teheran. L’esplosione, avvenuta nelle immediate vicinanze della redazione di RT Arabic, ha provocato danni agli interni e la temporanea evacuazione del personale: non risultano feriti tra i giornalisti presenti, secondo i resoconti locali. Le riprese diffuse mostrano macerie e finestre divelte nelle aree colpite; al momento i danni strutturali sembrano concentrati sull’edificio contiguo, ma le autorità stanno ancora valutando la stabilità e la sicurezza della sede. Aggiornamenti ufficiali arriveranno al termine delle perizie in corso.

Impatto sul posto e testimonianze dalla redazione

Sul posto i giornalisti di RT hanno documentato danni significativi agli immobili vicini alla loro redazione. Alcuni video mostrano interni d’ufficio devastati e detriti disseminati nelle strade circostanti; fonti interne parlano di una struttura limitrofa praticamente distrutta. La redazione ha trasferito in sicurezza il proprio team e una corrispondente ha confermato l’assenza di feriti tra il personale. Le registrazioni inviate alla polizia locale hanno servito come primo elemento per la valutazione dei danni, che ora richiedono perizie tecniche più approfondite per chiarire cause e responsabilità.

Reazioni istituzionali e letture contrapposte

Mosca ha reagito con durezza, condannando l’attacco e descrivendolo come un’azione mirata del blocco occidentale per mettere a tacere informazioni sgradite. Secondo il ministero degli Esteri russo, episodi simili sarebbero funzionali a impedire la circolazione di elementi ritenuti compromettenti; in questo quadro le autorità hanno ricordato le sospensioni subite da alcune emittenti legate al Cremlino dopo l’invasione dell’Ucraina, citandole come esempio di limitazione dell’accesso alle proprie fonti. Anche qui, saranno i verbali ufficiali e le perizie a fare luce sulle responsabilità.

Operazioni militari e possibile escalation regionale

Secondo comunicazioni militari, l’esercito israeliano avrebbe lanciato un’offensiva su vasta scala nel centro di Teheran, definita un’azione mirata contro “elementi chiave del regime”. In città si sono uditi forti boati che hanno fatto tremare palazzi e attivato allarmi tra la popolazione. Dall’altra parte, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione iraniano ha riferito di aver risposto con missili e droni verso obiettivi israeliani, includendo fra i bersagli presunti l’ufficio del primo ministro e siti in varie città, definendo l’azione come una “decima ondata” di ritorsioni. Le autorità verificano danni e vittime; i dettagli saranno chiariti dalle indagini in corso.

Vittime e danni collaterali

Oltre agli obiettivi militari, sono arrivate segnalazioni di danni a infrastrutture civili. Fonti locali riferiscono che una scuola elementare a Minab sarebbe stata colpita, con notizie non ancora confermate su numerose vittime: le autorità stanno verificando le cifre e coordinando i soccorsi. Parallelamente, video circolati sui social mostrano esplosioni a Dubai e danni ad aeroporti e installazioni militari in vari Paesi del Golfo; molte di queste immagini non sono però state verificate in modo indipendente. In diversi Stati della regione sono scattati allarmi e sirene, aumentando la tensione civile e militare, mentre indagini e perizie tecniche cercano di ricostruire la catena degli eventi.

Risposta politica a New York e richieste di chiarimenti

La reazione politica negli Stati Uniti è stata immediata: esponenti progressisti hanno definito l’operazione una “catastrofica escalation” e hanno chiesto garanzie sulla tutela delle priorità interne. Più parlamentari hanno sollecitato il Congresso a riaffermare il proprio ruolo costituzionale nelle scelte di guerra, proponendo una votazione per riattivare eventuali autorizzazioni all’uso della forza. Sono inoltre attese richieste formali di chiarimento sull’obiettivo dell’operazione e sulle conseguenze per risorse e popolazioni civili; nei prossimi giorni saranno calendarizzati gli atti parlamentari.

Misure di sicurezza locali

A livello cittadino le misure preventive sono state intensificate: luoghi sensibili come luoghi di culto, ambasciate e istituzioni culturali hanno visto un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine e controlli più stringenti agli accessi. I pattugliamenti e i controlli perimetrali sono aumentati, e i funzionari sottolineano che al momento non emergono minacce credibili contro la popolazione, pur invitando a mantenere alta la vigilanza. Le autorità coordinano le attività con partner federali e internazionali e hanno annunciato revisioni periodiche delle misure in base agli esiti delle verifiche.

Conseguenze mediatiche e prospettive

Il danneggiamento della sede di RT a Teheran mette in evidenza la crescente sovrapposizione fra conflitto armato e informazione: la distruzione di edifici vicini alle redazioni solleva interrogativi sulla sicurezza dei giornalisti e sul rispetto delle norme internazionali a protezione dei civili. Le immagini dei danni, insieme alle reazioni diplomatiche, raccontano un rapido aggravarsi della situazione e il rischio di nuove ondate di attacchi e contromisure. Osservatori internazionali chiedono verifiche indipendenti e garanzie operative per gli operatori dell’informazione; tali richieste verranno esaminate nell’ambito delle revisioni delle misure di sicurezza.

Nelle prossime ore la situazione rimane fluida. Le priorità restano la protezione delle persone e la verifica accurata delle notizie sul campo, confrontando fonti indipendenti e materiale documentale. Al momento si riscontrano discrepanze tra segnalazioni iniziali e verifiche successive, perciò è prudente attendere i risultati delle indagini e delle perizie prima di trarre conclusioni definitive. Le autorità locali e le organizzazioni umanitarie stanno coordinando interventi mirati per ridurre i rischi immediati e hanno annunciato aggiornamenti periodici sulle ispezioni e sulle misure di sicurezza.