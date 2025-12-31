Colpo da Film: Furto Milionario da 105 Milioni di Euro in Germania

Durante le festività natalizie, un colpo audace ha colpito una filiale della Sparkasse a Gelsenkirchen, in Germania. I ladri hanno approfittato dell’assenza dei clienti e della chiusura delle attività per mettere in atto un furto che potrebbe diventare uno dei più grandi della storia tedesca, con un valore stimato tra 10 milioni e 90 milioni di euro.

Le autorità hanno confermato che i malfattori sono riusciti a entrare nel caveau del banco attraverso un parcheggio adiacente, utilizzando un potente trapano per forare un muro di cemento spesso. Questo piano ben studiato ha permesso loro di accedere a circa 3.000 cassette di sicurezza, da cui hanno prelevato contanti, oro e gioielli.

Dettagli del furto

Il furto è stato scoperto quando un allarme antincendio è scattato, ma gli investigatori hanno trovato segni di effrazione solo il lunedì successivo. Secondo un portavoce della polizia, la modalità di esecuzione del colpo è stata paragonata al celebre film Ocean’s Eleven, suggerendo che i ladri avessero una notevole preparazione e conoscenza del luogo.

Il piano dei ladri

Testimoni hanno riferito di aver visto uomini con borse pesanti muoversi nel parcheggio durante la notte. Le registrazioni delle telecamere di sicurezza hanno mostrato un’Audi RS 6, con targa rubata, lasciare la scena. Nonostante la rapidità dell’operazione, gli effetti del furto hanno lasciato i clienti indignati e preoccupati per la sicurezza dei loro beni.

Reazioni dei clienti e risposta della banca

La reazione dei clienti è stata immediata. Molti si sono radunati fuori dalla filiale, chiedendo spiegazioni e rassicurazioni sulla loro situazione. La banca, per motivi di sicurezza, ha deciso di chiudere temporaneamente l’ufficio e ha attivato una linea telefonica dedicata per gestire le richieste dei clienti colpiti dal furto.

Il portavoce della banca, Frank Krallmann, ha espresso shock per l’accaduto e ha promesso supporto ai clienti, sottolineando che stavano collaborando con le assicurazioni per gestire le richieste di risarcimento. Tuttavia, molti clienti hanno segnalato che il valore degli oggetti rubati supera di gran lunga le cifre assicurative.

Il contesto di furti simili

Questo furto non è un caso isolato. Negli ultimi anni, diversi colpi simili si sono verificati in Europa, come il recente furto al Louvre di Parigi, dove sono stati sottratti gioielli storici per un valore di oltre 100 milioni di dollari. La crescente audacia dei ladri e l’uso di tecniche sofisticate pongono interrogativi sulla sicurezza delle istituzioni e delle proprietà.

Le forze dell’ordine continuano a indagare su questo colpo e non ci sono stati arresti finora. La polizia sta esaminando ogni possibile pista per rintracciare i colpevoli e riportare la tranquillità tra i clienti della banca.