Una dama del trono over di “Uomini e Donne” ha fatto una segnalazione su Cristina Ferrara, corteggiatrice di Gianmarco Steri. Ecco cosa è successo.

UeD, Francesca Polizzi lascia il programma

Il trono di Gianmarco Steri fa sempre parlare. Durante la registrazione del 23 aprile infatti c’è stata una segnalazione su Cristina Ferrara, corteggiatrice proprio di Gianmarco.

Ma prima di parlarne, ricordiamo che un’altra sua corteggiatrice ha appena lasciato “Uomini e Donne”. Si tratta di Francesca Polizzi, che ha voluto rilasciare sui social le prime parole dopo l’autoeliminazione. Ecco cosa ha detto: “visto che non sapete cosa inventarvi per denigrarmi, ho fatto un grande errore mettere da parte qualcosa che mi piaceva per un’altra persona. Mi sono messa nei suoi panni e, immaginando i dubbi che poteva avere, ho deciso di accantonare i social. Era il mio modo per dire: ‘posso farne a meno. Per me la vita è altro’. Se ti fa stare più sereno sono disposta a questo. Oggi però ho imparato che non bisogna annullarsi per qualcun altro. Ho sempre usato i social, mi ha sempre divertito creare il mio spazio qui e continuerò a farlo.”

Colpo di scena a UeD, la segnalazione di una dama contro Cristina Ferrara

Clamorosa segnalazione a UeD. Le anticipazioni delle nuova puntata, registrata mercoledì 23 aprile, parlano di una dama del trono over che ha fatto una segnalazione su Cristina Ferrara, corteggiatrice di Gianmarco. La dama è Margherita Aiello che ha mostrato alcune foto di Cristina a cena con un professionista di Amici, ovvero Lorenzo Del Moro. I due si sarebbero incontrati in un locale la sera prima della registrazione e avrebbero poi trascorso del tempo insieme a parlare. Cristina ha ammesso di averlo incontrato ma di averci parlato per soli due minuti, la dama invece ha detto che sono stati insieme due ore. Gianmarco è apparso molto infastidito ma al momento non ha preso decisioni a riguardo.