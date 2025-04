Ha dell’incredibile quello che è successo nel supermercato “Tesco” di Nottingham, dove un ladro ha rubato ben 5 uova di Pasqua, solo che poi è rimasto incastrato nella porta.

Colpo dolce-amore: ladro ruba uovo di Pasqua e si incastra nella porta

Al supermercato “Tesco” di Nottingham, Inghilterra, è andata in scena un tentativo di furto davvero maldestro. Nel video delle videocamere di sorveglianza si vede infatti un ladro impacciato mentre ruba, con l’aiuto di un complice, 5 uova di Pasqua, dal valore di 100 sterline, ovvero circa 120 euro. Quello che è successo subito dopo ha dell’incredibile, i ladri rimangono infatti incastrati con le uova nella porta del supermercato, finché non riescono a sfondarla e a fuggire. Grazie a una soffiata poi di alcuni cittadini, gli agenti del quartiere di Radford hanno arrestato un 28enne.

Chi è il ladro delle uova di Pasqua

Si chiama Jordon King, un 28enne senza fissa dimora, colui che ha rubato 5 uova di Pasqua dal supermercato “Tesco” a Nottingham. L’uomo è stato condannato a 8 settimane di carcere. In tribunale si è dichiarato colpevole di tre capi d’imputazione per furto in negozio. Il complice invece non è ancora stato trovato.