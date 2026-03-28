Ennesimo colpo inatteso al GFVip, un concorrente ha deciso di abbandonare di sua spontanea volontà il reality, tornando a casa. E' stato svelato il suo nome e non è chi pensereste.

Il Grande Fratello VIP continua a regalare colpi di scena al suo pubblico, dopo i casi di espressioni oltre le righe e di battute decisamente spinte il programma è riuscito a regalare un momento emozionante che ha unito i partecipanti verso un concorrente che ha espresso la volontà di lasciare il reality. Scopriamo cosa è successo davvero.

La scelta di Ilary, far entrare la fidanzata

Ilary Blasi nella puntata di venerdì 27 marzo ha giocato una carta che si potrebbe leggere come la “mossa della disperazione” far entrare nella casa la fidanzata di un concorrente in quel momento in difficoltà per farlo restare.

La ragazza infatti ha dialogato con il suo fidanzato e lo ha rincuorato, convincendolo a proseguire la sua avventura tra le mura della casa con la certezza che l’avrebbe ritrovata al suo ritorno. Questo incontro non ha cambiato nulla e lui è rimasto impassibile sulla usa decisione.

GionnyScandal lascia il GF VIP

Il concorrente che ha deciso di abbandonare volontariamente il GF VIP è il rapper GionnyScandal che ha manifestato la decisione di tornare a casa e di non proseguire il reality.

Dietro questa scelta, spiega il rapper, non vi è solo la presenza in casa di Clara, la sua fidanzata, ma vi è anche la mancanza di persone a lui vicine oltre al suo gatto Teddy che, come riportato da Leggo.it per lui è pari ad un figlio.

Marco Berry ed Alessandra Mussolini hanno tentato di convincerlo a restare ma lui ha deciso di lasciare – “Preferisco stare bene piuttosto che restare qui” – le sue parole ed alla fine ha ringraziato tutti gli amici conosciuti durante il reality ma ha confessato non essere un addio – “ci vediamo tra un mese e mezzo” – ovvero quando finirà il reality e tutti si ritroveranno.