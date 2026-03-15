Come la guerra con l'Iran mette a rischio il rilancio economico promesso da Trump

Nelle settimane recenti l’idea di una ripresa economica robusta per gli Stati Uniti promossa dall’amministrazione Trump è stata messa in discussione da una rapida escalation militare in Medio Oriente. Secondo un’analisi pubblicata il 15/03/2026, i piani per migliorare le condizioni delle famiglie americane nel 2026 si scontrano con i costi della guerra, che producono incertezza sui mercati finanziari e pressioni sui prezzi dell’energia.

Nel frattempo, la regione ospita una crisi umanitaria di vasta portata: attacchi e controffensive hanno prodotto migliaia di vittime e centinaia di migliaia di sfollati. Rapporti specializzati indicano che alcuni Paesi hanno subito perdite gravi di vite e infrastrutture essenziali, mentre la sicurezza idrica ed energetica è stata messa a dura prova da colpi mirati a serbatoi, impianti di desalinizzazione e porti.

Effetti macroeconomici e rischi per la promessa politica

Il nesso tra conflitto e performance economica è diretto: la guerra spinge a rialzi dei costi energetici, genera volatilità sui mercati e può spiazzare le politiche fiscali e monetarie necessarie per sostenere una ripresa. Un aumento del prezzo del greggio e altre interruzioni delle forniture impattano sull’inflazione, sul potere d’acquisto delle famiglie e sulle prospettive di crescita a breve termine. A questo si aggiunge la possibile riallocazione di risorse pubbliche verso la spesa per la difesa, che sottrae fondi a investimenti sociali e infrastrutturali, elementi chiave per mantenere una promessa politica di miglioramento economico.

Pressioni sui mercati energetici e sui prezzi agricoli

Una chiave di lettura immediata riguarda la sicurezza energetica e la produzione agricola: l’interruzione di rotte marittime come lo Stretto di Hormuz e gli attacchi a depositi e terminali petroliferi aumentano il rischio di shock di offerta. Inoltre, la regione è centrale per l’export di materie prime per la produzione di fertilizzanti: già in questi giorni il prezzo di riferimento dell’urea egiziana è salito di circa il 25%, con effetti diretti sui costi di produzione alimentare globali e sull’insicurezza alimentare in aree fragili.

Il lato umano: sfollamento, morti e infrastrutture distrutte

La dimensione umana della crisi è particolarmente grave. In più Paesi della regione centinaia di migliaia fino a milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie case: in alcuni contesti le stime parlano di oltre 3,2 milioni di sfollati interni, mentre in altri si contano centinaia di migliaia di persone in fuga a causa di bombardamenti e ordini di evacuazione. Le strutture di accoglienza sono sovraccariche, e molti civili dormono in auto, tende o per strada, mettendo in luce la fragilità dei sistemi nazionali di risposta alle emergenze.

Attacchi alle infrastrutture essenziali

Colpire impianti di desalinizzazione, depositi di carburante e porti non è solo una strategia militare: è un attacco alla resilienza civile. Esplosioni che hanno generato fumi tossici e piogge acide hanno reso l’aria irrespirabile in alcune capitali, mentre la perdita di impianti idrici ha minacciato la fornitura di acqua potabile a decine di migliaia di persone. La distruzione intenzionale o accidentale di infrastrutture critiche amplifica rapidamente la sofferenza umana e complica gli sforzi di soccorso internazionale.

Pressioni sui governi locali e reazioni della società

Governi già fragili per crisi economiche precedenti stanno fronteggiando un aumento della domanda di servizi essenziali proprio mentre le risorse si assottigliano. In alcuni Paesi l’amministrazione ha attivato canali di comunicazione e sistemi di registrazione per i rifugiati interni, ma la capacità operativa resta limitata. Le comunità locali, organizzazioni non governative e volontari hanno colmato parte del vuoto, offrendo rifugio e cibo, ma la scala della crisi richiede risposte multilaterali più coordinate.

Implicazioni geopolitiche e scenari possibili

Le conseguenze oltrepassano i confini regionali: la decisione di armare gruppi locali, il rischio di escalation con attori terzi e la pressione sui mercati energetici creano nuovi incentivi e nuovi pericoli. Alcuni osservatori notano come il ricorso a forze irregolari possa essere una strategia a breve termine, ma con effetti destabilizzanti sul lungo periodo: se i gruppi armati non si integrano in soluzioni politiche credibili, rischiano di alimentare dicotomie interne e una repressione più intensa da parte degli Stati interessati.

In definitiva, mentre le ambizioni per un boom economico restano al centro del discorso politico in alcuni Paesi, il prezzo materiale e umano della guerra rende le prospettive più incerte. Le dinamiche in corso mostrano come la stabilità economica sia profondamente collegata alla stabilità geopolitica, e che la gestione delle crisi umanitarie e delle catene energetiche sarà determinante per il futuro prossimo dell’economia globale.