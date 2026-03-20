Come la guerra ha cancellato l'Eid tra Gaza, Libano e i danni alle energie

Nel cuore delle città e nei mercati che una volta animavano le festività, il Eid ha assunto un volto diverso: meno luci e meno preparativi, più bisogno di riparo e di sopravvivenza. In diverse aree del Medio Oriente le celebrazioni religiose sono state depotenziate da un insieme di fattori che comprendono sfollamento di massa, interruzioni delle forniture e attacchi alle infrastrutture critiche. Dietro questa trasformazione ci sono storie di persone che, invece di acquistare vestiti e dolci, cercano un posto dove addormentarsi al sicuro o qualche pezzo di frutta che il loro bilancio familiare possa permettersi.

Le immagini di accampamenti improvvisati e di strade trasformate in tende raccontano una realtà in cui la parola festa suona lontana. A Beirut, ad esempio, quartieri come la Dahiyeh sono stati pesantemente colpiti e molte persone come Alaa, originario del Golan occupato, si sono trovate senza casa e in cerca di riparo sul lungomare cittadino. In tutto il paese oltre un milione di persone risultano sfollate, mentre i bilanci delle vittime nei bombardamenti in alcune aree del Libano hanno superato la soglia di mille persone: dati che rimodellano l’agenda sociale e religiosa delle comunità interessate.

Effetti sulla vita quotidiana e sul significato del festival

Nel caso della Striscia di Gaza, la dimensione economica della crisi è evidente nei mercati affollati ma poveri di beni. L’Eid al-Fitr, momento di condivisione familiare, è diventato per molti sinonimo di rinuncia: giocattoli, abiti nuovi e cibi tipici risultano spesso inaccessibili a causa dell’inflazione e delle restrizioni commerciali. Persone come Khaled Deeb descrivono la contraddizione tra l’apparenza di una vivace atmosfera di mercato e la realtà finanziaria di chi ha perso la propria impresa o casa. Il valore simbolico della festa resta, ma la pratica quotidiana della celebrazione è stata fortemente ridotta.

Mercati, prezzi e accesso agli aiuti

Le limitazioni alle frontiere e ai corridoi umanitari hanno inciso direttamente sulla disponibilità di generi alimentari. Dopo la chiusura totale degli accessi, è seguito un afflusso limitato di convogli, con numeri ridotti rispetto alle necessità. Tra il 1° e il 10 marzo, ad esempio, sono entrati nel territorio solo 214 camion, una quantità che ha alimentato l’aumento dei prezzi e la corsa agli acquisti. Organismi come la OCHA hanno segnalato come queste misure ostacolino non solo gli approvvigionamenti, ma anche evacuazioni mediche e la rotazione del personale umanitario, aggravando la condizione di famiglie che già vivevano sotto pressione.

Attacchi alle infrastrutture energetiche e impatto regionale

Parallelamente alle crisi umanitarie, la regione ha visto un’escalation di attacchi diretti a siti energetici chiave. Colpi a impianti come South Pars e il complesso di Ras Laffan in Qatar hanno provocato danni significativi alla capacità di produzione di gas naturale liquefatto (GNL), con effetti che si propagano ai mercati globali. Le autorità qatarine hanno descritto danni tali da richiedere anni per il ripristino, mentre operatori del settore stimano che la riparazione potrebbe richiedere tra i tre e i cinque anni, una prospettiva che alimenta preoccupazioni sulla sicurezza energetica a lungo termine.

Conseguenze economiche e geopolitiche

Le ripercussioni sui prezzi sono state immediate: i mercati del gas e del petrolio hanno registrato forti oscillazioni, con quotazioni del Brent e del gas naturale sotto pressione al rialzo. L’interruzione dell’export da uno dei maggiori fornitori mondiali di GNL potrebbe costringere gli acquirenti internazionali a cercare alternative più costose, aumentando i costi energetici globali. Sul piano geopolitico, le tensioni si sono tradotte in minacce di ulteriori attacchi e in risposte politiche che includono avvertimenti e promesse di rappresaglie, complicando ogni prospettiva di de-escalation immediata.

Resilienza sociale e percorsi per l’assistenza

Nonostante la gravità delle condizioni, molte comunità cercano di preservare legami e pratiche culturali come forme di resistenza. Organizzazioni locali e familiari si sforzano di mantenere la dimensione collettiva del Eid attraverso piccoli gesti di solidarietà: condivisione di pasti, riparo temporaneo e assistenza reciproca. Attivisti e ricercatori sottolineano che il rafforzamento dei legami sociali è una componente essenziale per la sopravvivenza delle comunità colpite e che, senza corridoi umanitari stabili e il ripristino delle infrastrutture di base, la ricostruzione del tessuto sociale rimarrà incompleta. La sfida immediata resta coniugare interventi umanitari efficaci con soluzioni politiche che riducano la vulnerabilità delle popolazioni.