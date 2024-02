Home > Video > Come mi sono accorta di avere la leucemia Come mi sono accorta di avere la leucemia

“Come mi sono accorta di essere malata?”, @acasoniki spiega come si è accorta di avere la leucemia mieloide acuta. La ragazza ha iniziato ad avere forti mal di testa, una cosa molto strana per lei che non è abituata ad averne e che l’ha allarmata al punto da andare al pronto soccorso. Cosa ne pensate?