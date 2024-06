Qualche giorno fa, Francesco Chiofalo ha registrato una serie di Instagram Stories allarmanti, in cui si mostrava mentre veniva ricoverato in ospedale. C’entra qualcosa il recente intervento agli occhi? Come sta?

Francesco Chiofalo ricoverato dopo l’intervento agli occhi

Giorni difficili per Francesco Chiofalo che è stato nuovamente ricoverato in ospedale. Ad allarmare i fan è stato lui stesso, che pubblicato su Instagram una serie di Stories in cui si mostrava mentre veniva soccorso dai medici, caricato in ambulanza e portato in pronto soccorso. Il tutto, tra l’altro, a distanza di qualche giorno dal delicato intervento a cui si è sottoposto per cambiare il colore degli occhi.

Come sta Francesco Chiofalo?

Dopo aver lasciato i fan in balìa della preoccupazione, Francesco Chiofalo è tornato a mostrarsi tramite le telecamere di Mattino 4. Il fidanzato di Drusilla Gucci ha chiarito che l’intervento agli occhi non c’entra nulla con l’ultimo ricovero. Ha dichiarato:

“Ho avuto un attacco epilettico, l’intervento agli occhi non c’entra niente. (…) Sono stato ricoverato d’urgenza per un attacco epilettico, non per un problema all’occhio… Avendo fatto da poco quest’intervento agli occhi, quando ho ripreso coscienza ho avuto un momento di buio”.

Francesco Chiofalo ha avuto un attacco epilettico

L’intervento agli occhi, quindi, non c’entra assolutamente nulla. Francesco Chiofalo è stato ricoverato per un attacco epilettico, dovuto a cosa non è dato saperlo. Possibile che sia collegato al tumore alla testa contro cui ha combattuto qualche anno fa? Per il momento, l’ex volto di Temptation Island non ha spiegato i dettagli del malore.