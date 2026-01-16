Bianca Guaccero ha compiuto 45 anni. L’attrice e conduttrice pugliese ha ricevuto una romantica sorpresa dal compagno, il ballerino Giovanni Pernice.

Bianca Guaccero compie 45 anni

Traguardo importante per la conduttrice pugliese Bianca Guaccero che ieri, 15 gennaio, ha compiuto 45 anni. Sui social Bianca ha condiviso un reel: ci sono un paio di candeline, una col numero 3 e una col numero 5 accesa davanti allo schermo di uno smartphone dentro cui appare la conduttrice.

Quando però si avvicina alle candeline per soffiarle, il numero 3 cambia in numero 4. Bianca guarda delusa e col brincio il nuovo numero, che forma dunque il 45, poi però decide di spegnere lo stesso le candeline. Una gag ironica e divertente con la quale Bianca Guaccero ha voluto condividere con i suoi fan questo giorno speciale. E Giovanni Pernice?

Bianca Guaccero compie 45 anni: la romantica sorpresa di Giovanni Pernice per il suo compleanno

Giovanni Pernice, ballerino di “Ballando con le Stelle“, ha voluto stupire la compagna, conosciuta proprio durante il dance show. Prima ha pubblicato una storia con una foto di Bianca e la scritta “Buon compleanno alla donna più belle del mondo“ poi la sorpresa più grande. A rivelarla la stessa Bianca Guaccero durante una diretta radiofonica con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1: “ora sono sugli Champs-Elysées a Parigi perché il mio fidanzato mi ha fatto una sorpresa: questa mattina mi ha svegliato alle 6-30 e mi ha detto ‘vieni con me’. Mi aveva detto che saremmo andati a trovare i suoi parenti a Palermo e invece siamo andato in aeroporto e quando ho visto che ci saremmo imbarcati Air France ho capito dove saremmo finiti…”