La 20esima edizione di “Ballando con le Stelle” si è conclusa qualche giorno fa con la vittoria di Andrea Delogu in coppia con Nikita Perotti. Secondi Giovanni Pernice e Francesca Fialdini. Proprio il ballerino si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Giovanni Pernice dopo Ballando con le Stelle: parole taglienti sulla sconfitta

Giovanni Pernice

e Francesca Fialdini si sono classificati secondi a “Ballando con le Stelle“, dietro la coppia Delogu-Perotti. Queste le parole del ballerino siciliano ai microfoni dell’inviato Rai, Domenico Marocchi: “e che dobbiamo fare? Va bene così dai. La coppa è un pò più piccola di quella dell’anno scorso. Io sono veramente orgoglioso del percorso della mia ballerina, soprattutto perché non ha mai ballato, non ha mai avuto esperienze di danza, a differenza di altre che hanno ballato già prima. Lei è risultata quella che a mio parere e penso anche di tante altre persone, quella che è riuscita a ballare meglio. Poi dobbiamo anche dire che questa è una sfida di social ed è un entertainment show, se fosse stata solo una gara di ballo forse avremmo vinto anche quest’anno, ma va bene lo stesso.”

Giovanni Pernice dopo Ballando con le Stelle: l’elogio a Francesca Fialdini

Anche su Instagram, Giovanni Pernice ha voluto ritornare sulla fine di “Ballando con le Stelle“, sottolineando ancora come, secondo lui, se fosse stata solo una gara di ballo lui e Francesca Fialdini avrebbero vinto. Il ballerino siciliano, dopo aver fatti i complimenti alla coppia vincitrice, Delogu-Perotti, ha voluto elogiare la sua compagna di ballo, le sue parole: “faccio i complimenti alla mia ballerina, perché Francesca ha dimostrato veramente di essere, a mio parere, la più brava ballerina quest’anno. Forse sarà di parte, ma va bene così. Ballando con le Stelle non è una gara di balla, è uno spettacolo e quindi è giusto che si faccia spettacolo. Quindi per me il ero vincitore è proprio Ballando con le Stelle perché dietro questo show che voi vedete il sabato sera c’è il mondo.”