A dicembre è terminata la 20esima edizione del dance show, che ha ottenuto un gran successo: ora però grossi cambiamenti in vista.

Lo scorso mese di dicembre si è conclusa la 20esima edizione di “Ballando con le Stelle”, che ha visto la vittoria di Andrea Delogu in coppia con Nikita Perotti. Ora però, in vista della prossima edizione, la Rai sta pensando a una rivoluzione.

Ballando con le Stelle, rivoluzione in vista della prossima stagione?

Andrea Delogu

e Nikita Perotti hanno vinto la 20esima edizione di “Ballando con le Stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci molto amato dal pubblico. Come è normale che sia, si sta già pensando alla prossima edizione ma, attenzione, potrebbero esserci dei cambiamenti davvero importanti. Prima di vedere cosa avrebbe deciso di fare la Rai, soffermiamoci sui numeri dell’ultima edizione, con uno share sempre in crescita, e una finale da 3 milioni e 189mila telespettatori per uno share del 31,7%. Ma, cosa avrebbe deciso la Rai per la prossima edizione?

“Sfrattati”, rivoluzione per Milly Carlucci e Ballando con le Stelle: la decisione della Rai

Cambiamenti in vista per Milly Carlucci e “Ballando con le Stelle“. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Rai avrebbe deciso di non rinnovare il contratto di affitto all’Auditorium del Foro Italico di Roma, ovvero la storica sede del dance show. Una sorta quindi di “sfratto” per Milly e il suo team che, a quanto pare, dovranno trovare una nuova location per Ballando, forse a Saxa Ruba.