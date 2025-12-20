Tra polemiche e voti contestati: Magnini contro la giuria e D’Urso pronta a consolarlo. Tutti i retroscena dell’ultima puntata di Ballando Segreto.

Dietro le luci di Ballando con le Stelle si nascondono tensioni e emozioni autentiche, che emergono soprattutto nel dietro le quinte di Ballando Segreto. Tra sfoghi e polemiche, Filippo Magnini non ha nascosto il suo disappunto per i giudizi ricevuti, mentre Barbara d’Urso ha cercato di calmarlo, offrendo supporto e consigli. È qui che si svela il lato più umano e imprevedibile dei concorrenti, lontano dalle luci della pista.

Ballando Segreto: il dietro le quinte più intrigante

Mai come quest’anno le emozioni più intense di Ballando con le Stelle non si sono vissute sulla pista da ballo, ma negli angoli più nascosti del backstage, grazie allo spin-off Ballando Segreto. Qui i concorrenti, spesso trattenuti davanti ai giudici o nelle clip ufficiali, mostrano il loro vero volto tra corridoi e la Sala delle Stelle dell’Auditorium del Foro Italico.

Proprio in questo contesto sono emersi momenti iconici come il Lastra Gate, le sfuriate di Marcella Bella e, più recentemente, l’indignazione di Filippo Magnini verso la giuria.

Ballando, colpo di scena nel dietro le quinte: la rabbia di Magnini e l’intervento di Barbara D’Urso

Sabato scorso, durante la semifinale, Filippo Magnini e la sua maestra Alessandra Tripoli si sono esibiti per primi, ottenendo punteggi complessivamente elevati: dieci da Ivan Zazzaroni, nove da Fabio Canino e Carolyn Smith, e otto da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. L’ex nuotatore non ha nascosto il proprio fastidio:

“Nonostante Mariotto che ha rovinato tutto, sono ancora in testa… questi voti li mettono a caso. Ragazzi fermatemi perché mi arrabbierò. Perché mi arrabbio? Perché mi hanno rotto con i loro voti… mi hanno proprio rotto le scatole!”.

Barbara d’Urso ha provato a calmarlo: “Calmati amore, non ne vale la pena. Hai ballato benissimo, sei stato bravissimo… io sono la tua spalla”. Tuttavia, la classifica in continua evoluzione ha riacceso le tensioni di Magnini, pronto a esternare il proprio dissenso fino alla finale.

In un’intervista rilasciata a Novella 2000, Ivan Zazzaroni ha condiviso il suo pronostico per la finale, ipotizzando uno scontro decisivo tutto al femminile. Secondo il giurato, Barbara d’Urso e Francesca Fialdini partirebbero leggermente avvantaggiate, con Andrea Delogu come possibile outsider. Più severo il giudizio su Filippo Magnini e Paolo Belli: