Ballando con le stelle è arrivato alla finale dell’edizione 2025 e cresce l’interesse su come possa concludersi una delle edizioni più lunghe del programma da quando è stato inventato. Quest’anno moltissime star del piccolo schermo sono scese in pista per balli sfrenati e la decisione si fa davvero ardua.

Fabio Canino svela come andrà la finale

Fabio Canino

, intervistato dal Corriere della Sera ha parlato di una concorrente che secondo lui non riuscirà ad aggiudicarsi la finale del programma.

Il giudice ha commentato le sue prestazioni durante il percorso e per come si è comportata non riuscirà ad ottenere l’ambito premio.

“Aveva paura di fare troppo, di dire troppo, di reagire troppo…” è parsa intimorita e questo l’ha pesantemente penalizzata nel programma.

Barbara d’Urso non trionferà

Durante l’intervista al noto giornale, riportata da Caffeinamagazine.it Canino ha poi svelato il nome della concorrente, si tratta di Barbara d’Urso.

Secondo lui la conduttrice televisiva ha sbagliato approccio al gioco, si sarebbe dovuta spogliare della propria carriera che nessuno mette in discussione.

Infine lancia un consiglio ai futuri concorrenti: “non pensate da dove venite, qui fate un’altra cosa” un monito ad approcciare allo show in modo disteso e divertente, perché divertendosi le cose si fanno meglio.

Ciò nonostante ha poi spiegato che i commenti con gli altri giudici, su tutti Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto sono una fiction, sono commenti non scritti ma fatti per aizzare il resto della giuria.