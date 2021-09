Comunali: Boccia, 'sondaggi? Per noi contano i risultati, no entusiasmi fuori luogo'

Roma, 15 set (Adnkronos) – "I sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano e non condizionano le nostre campagne elettorali. Siamo per strada, impegnati a rappresentare le nostre idee in tutti i comuni al voto. L’unica cosa che conta è l’impegno per le comunità locali, il resto è propaganda inutile".

Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, arrivando alla Camera.

"I facili entusiasmi da sondaggi sono illusioni fuori luogo e fanno male. Siamo tutti al lavoro con i nostri candidati per raggiungere i risultati migliori il 4 ottobre sera, non prima per finire nei box delle previsioni”, aggiunge Boccia.