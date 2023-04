Concerto del Primo Maggio 2023: cantanti in scaletta, orari e come seguirlo in diretta streaming e tv

Concerto del Primo Maggio 2023: cantanti in scaletta, orari e come seguirlo i...

Concerto del Primo Maggio 2023: cantanti in scaletta, orari e come seguirlo i...

Concerto del Primo Maggio 2023: cantanti in scaletta, orari e come seguirlo i...

Roma si appresta ad ospitare ancora una volta il Concerto del Primo Maggio 2023: cantanti in scaletta, orari e come seguirlo in diretta streaming diventano perciò argomento importante per chounque volesse seguirlo, dal vivo o da casa. L’evento 2023 a Piazza San Giovanni per la festa dei lavoratori dalle 15 a mezzanotte si preannuncia ricco di sorprese. La 33esima edizione è ovviamente promossa da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, con la regia di Fabrizio Guttuso.

Concerto del Primo Maggio 2023, la lineup

Il palco di Piazza San Giovanni in Laterano accoglierà quindi 9 musica dal vivo e parole, con circa 50 artisti. Ma qual è la line up? Eccola: Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, BNKR44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain. E ancora: Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L’Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù a cui si aggiungono i vincitori del Contest 1MNEXT Etta, Maninni, Still Charles e il vincitore del contest “Sicurezza stradale in musica” Hermes. Opening act dalle ore 14.00 con Leo Gassman, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro.

Per la sesta volta toccherà ad Ambra Angiolini

L’ospite internazionale di questa edizione sarà invece la giovane cantautrice norvegese Aurora. Lei ha realizzato oltre 2,5 miliardi di streaming. E la conduzione? Toccherà per la sesta volta consecutiva alal vulcanica Ambra Angiolini. Con lei ci sarà Biggio, attore e conduttore televisivo, membro del duo comico I soliti idioti . In scaletta anche un ricco pre-show con le esibizioni di Leo Gassmann, Iside, Savana funk e Camilla Magli. E per seguirlo senza andaqrci? L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali). RaiPlay anche offrirà l’intero evento sia in diretta che on demand. Rai Italia invece dovrà diffondere l’intero concerto da Piazza San Giovanni nel mondo ma in due tranches.

L’impegno della Rai per diffondere l’evento

Impegno anche per Rai Radio 2, voce ufficiale del Concertone (disponibile anche in video sul canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat). L’evento si sviluppa attorno al concept “Generazione #1M2023” e segna “una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Concertone porta avanti da tempo. Un evento transgenerazionale che, negli ultimi anni, ha saputo intercettare e raccontare la musica che sta per arrivare alle orecchie del pubblico nazionale”.