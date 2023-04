Ambra Angiolini ha festeggiato i suoi 46 anni a Milano, circondata dall’amore della sua famiglia. Ha ricevuto anche un tenero messaggio da parte del compagno Andrea Bosca.

Ambra Angiolini, messaggio del fidanzato per il compleanno: “Sei tutto lo splendore”

Ambra Angiolini ha compiuto 46 anni e ha festeggiato a Milano, circondata dall’amore e dall’affetto della sua famiglia. La figlia Jolanda Renga ha espresso tutto il suo amore per la mamma ed è arrivato anche un dolcissimo messaggio da parte del fidanzato Andrea Bosca, che le ha dedicato parole molto dolci sui social network.

Ambra ha approfittato di una bella giornata di sole per una passeggiata in Piazza Duomo, insieme ad Andrea Bosca, attore piemontese di 43 anni, con cui Ambra fa coppia fissa da tempo. “Sei tutto lo splendore” è la dedica per la sua compagna. L’attrice ha festeggiato anche con i suoi amatissimi figli, Jolanda e Leonardo.

La relazione tra Ambra Angiolini e Andrea Bosca

Ambra Angiolini e Andrea Bosca stanno insieme da diversi mesi ma hanno deciso di uscire allo scoperto con la loro storia. I primi avvistamenti social risalgono a marzo, quando l’attore era stato fotografato a cena con la compagna e la sua famiglia, compresi i suoi genitori e i figli che Ambra ha avuto da Francesco Venga. I due si sono conosciuti sul set di Protezione Civile, la fiction girata a Stromboli. “Non amo parlare della mia vita personale. Da bravo piemontese sono molto riservato. Per una cosa mi sento di dirla: la mia vita privata è molto felice” ha dichiarato l’attore al settimanale Nuovo Tv. Andrea Bosca è un attore e regista originario di Canelli. Ha ottenuto diversi ruoli in vari film per il grande schermo, come Si può fare e Magnifica presenza, mentre in tv ha fatto parte del cast di serie come Made in Italy e Makari.