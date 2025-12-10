Condanna Confermata per Irene Pivetti: Evasione Fiscale e Autoriciclaggio

Irene Pivetti, ex presidente della Camera dei Deputati, è stata condannata a quattro anni di reclusione per reati di evasione fiscale e autoriciclaggio. Scopri di più sulla vicenda e le conseguenze legali che ne derivano.

La vicenda giudiziaria che coinvolge Irene Pivetti, ex presidente della Camera dei Deputati, ha recentemente preso una piega decisiva. La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio, una sentenza che si basa su operazioni commerciali contestate risalenti al 2016.

In particolare, l’accusa si è concentrata su una serie di vendite sospette relative a tre vetture di lusso, precisamente delle Ferrari Granturismo, il cui valore complessivo si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.

Secondo il pubblico ministero, queste transazioni sarebbero state utilizzate come mezzo per riciclare fondi ottenuti da attività illecite.

Dettagli dell’indagine

La commissione giudicante, composta dai giudici Fagnoni, Centonze e Marchiondelli, ha ritenuto inammissibili le argomentazioni difensive presentate da Pivetti. La sentenza emessa il 26 settembre ha dunque trovato conferma, e include anche la confisca di oltre 3,4 milioni di euro che erano stati congelati durante le indagini.

Il ruolo di Only Italia

Nel contesto dell’inchiesta, è emerso che la società Only Italia, riconducibile a Pivetti, ha avuto un ruolo cruciale come intermediario per il Team Racing di Leonardo Isolani, un noto pilota di rally. Isolani, che risultava avere un debito di 5 milioni di euro verso il fisco, avrebbe cercato di occultare alcuni beni, tra cui le tre Ferrari, attraverso una finta vendita a un gruppo cinese.

Le dichiarazioni di Irene Pivetti

Dopo la lettura della sentenza, Irene Pivetti ha dichiarato di essere tranquilla e di ritenere di essere innocente. Ha espresso la sua volontà di attendere le motivazioni della sentenza, che saranno rese note nei prossimi 90 giorni. La Pivetti ha anche sottolineato che la verità verrà a galla e si è dichiarata curiosa riguardo al contenuto delle motivazioni, auspicando un esito diverso.

Condanne correlate

Non solo Pivetti è coinvolta in questa controversia legale; anche Leonardo Isolani e sua moglie, Manuela Mascoli, hanno ricevuto condanne a due anni, con pena sospesa. Queste sentenze si inseriscono in un contesto più ampio di evasione fiscale, dove l’obiettivo principale sembra essere stato quello di nascondere beni dal fisco.

La Procura ha messo in evidenza un meccanismo elaborato ideato da Pivetti per evitare la tassazione sui proventi derivanti dalle vendite. Secondo le accuse, l’ex parlamentare avrebbe acquistato il logo della Scuderia Isolani, legato al marchio Ferrari, per 1,2 milioni di euro, con l’intento di rivenderlo al gruppo cinese per dieci volte di più.

Impatti e considerazioni

Questa vicenda mette in luce le problematiche legate all’evasione fiscale e alle pratiche di autoriciclaggio, temi di rilevanza sociale e giuridica. Le conseguenze legali per Pivetti rappresentano un monito per coloro che operano nel mondo degli affari, sottolineando l’importanza della trasparenza e della legalità nelle transazioni finanziarie.

Il caso di Irene Pivetti continuerà a suscitare attenzione, non solo per il suo passato politico, ma anche per le implicazioni legali e morali che ne derivano. Gli sviluppi futuri potrebbero rivelarsi significativi, sia per la ex presidente sia per il sistema giudiziario italiano.