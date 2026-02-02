Condanna del Capitano Russo per Incidente Mortale nel Mare del Nord: Tutti i Dettagli

Un drammatico incidente avvenuto nel Mare del Nord ha portato alla condanna di un capitano russo, Vladimir Motin, per la morte di un marinaio filippino. L’episodio si è verificato quando la nave cargo Solong ha colliso con l’anziana petroliera Stena Immaculate, provocando una tragedia che ha scosso le comunità marinare di tutto il mondo.

Motin, originario di San Pietroburgo, è stato giudicato colpevole di omicidio colposo per negligenza dopo che la giuria ha deliberato per otto ore presso l’Old Bailey di Londra. La vittima, il marinaio Mark Angelo Pernia, di 38 anni, padre di un bambino e in attesa del secondo, è scomparso a seguito dell’incidente, il cui esito disastroso ha lasciato la sua famiglia in lutto e senza risposte.

La collisione e le sue conseguenze

Il tragico scontro è avvenuto nel marzo dello scorso anno mentre la Solong, una nave di 130 metri, si dirigeva verso Rotterdam. La Stena Immaculate, ancorata, trasportava un carico pericoloso di carburante aereo. L’impatto ha innescato un incendio devastante che ha distrutto entrambe le navi e ha richiesto una massiccia operazione di salvataggio in mare.

Le circostanze del disastro

Durante il processo, è emerso che Motin era il solo a vigilare al momento della collisione. Aveva tentato di disattivare il pilota automatico per deviare la rotta della Solong, ma i suoi sforzi si sono rivelati vani. Ha ammesso di aver premuto il pulsante sbagliato, ma i pubblici ministeri hanno evidenziato che non ha intrapreso alcuna azione per evitare l’impatto.

La giuria ha ascoltato le registrazioni audio della sala di controllo della Solong, dove, un’ora prima dell’incidente, i membri dell’equipaggio conversavano tranquillamente. Al momento della collisione, il silenzio ha avvolto la sala, seguito da un rumore assordante che ha segnato il momento fatale. La mancanza di reazioni tempestive ha sollevato domande sulla competenza del capitano e sulla sua capacità di gestire situazioni di emergenza.

Il ruolo della negligenza nella sentenza

Il procuratore Michael Gregory ha descritto l’incidente come un esempio di negligenza grave che ha portato a una morte tragica e prevenibile. La prova presentata in aula ha dimostrato che il capitano non ha attivato il sistema di allerta e non ha fatto nessun tentativo di comunicare con l’equipaggio della Stena Immaculate, nonostante la nave fosse visibile sul radar per almeno 36 minuti prima dell’impatto.

Implicazioni legali e morali

La condanna di Motin sottolinea l’importanza cruciale della responsabilità del capitano in mare. Malcolm McHaffie, un alto funzionario della Crown Prosecution Service, ha messo in evidenza che le conseguenze di un fallimento in questo dovere possono essere devastanti. Il caso di Motin non è solo una questione legale, ma anche un monito per tutti i professionisti del mare riguardo all’importanza di mantenere la vigilanza e la preparazione in ogni momento.

La sentenza di giovedì prossimo rappresenterà un ulteriore passo verso la giustizia per la famiglia di Pernia, che continua a soffrire per la perdita del loro caro senza neppure avere un corpo da piangere. È un promemoria della fragilità della vita umana in un ambiente tanto imprevedibile quanto quello marittimo.