Condanna per stalking a Verona: lanciava uova contro un disabile

Condanna per stalking a Verona: lanciava uova contro un disabile

Un 26enne è stato condannato a 9 mesi di reclusione per aver molestato un uomo con disabilità.

Un caso di bullismo inaccettabile

La storia di un 26enne di Verona, condannato a 9 mesi di reclusione per stalking, ha sollevato un acceso dibattito sulla violenza e il bullismo nei confronti delle persone con disabilità. L’uomo, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, si era reso protagonista di atti di violenza nei confronti di un 52enne con disabilità fisiche e cognitive, lanciando uova contro di lui mentre si trovava a bordo della sua auto. Questo episodio, avvenuto nel 2021, ha messo in luce una serie di comportamenti vessatori che l’uomo disabile ha dovuto subire nel corso del tempo.

Un contesto di angherie e derisioni

La vicenda non si limita al lancio di uova. Il 26enne aveva già deriso e insultato la vittima in diverse occasioni, creando un clima di terrore e ansia. Gli attacchi verbali e le derisioni erano diventati una costante nella vita del disabile, che ha trovato il coraggio di denunciare la situazione. Grazie all’intervento della sua amministratrice di sostegno e del cugino, sono state installate telecamere di sorveglianza che hanno documentato le angherie subite. Le immagini raccolte sono state fondamentali per le indagini e hanno confermato le accuse mosse contro il giovane.

La confessione e le scuse del condannato

Durante il processo, il 26enne ha ammesso le sue responsabilità, dichiarando di essersi annoiato e di aver pensato che l’atto di lanciare uova fosse “qualcosa di divertente e goliardico”. Questa giustificazione ha suscitato indignazione, poiché evidenzia una mancanza di empatia e comprensione nei confronti della vittima. Prima della sentenza, il giovane ha cercato di rimediare, scusandosi con alcune delle vittime che si erano costituite parte civile e promettendo un risarcimento. Ha dichiarato di aver compiuto “gesti stupidi che non ripeterò”, ma resta da vedere se queste parole si tradurranno in un reale cambiamento di comportamento.