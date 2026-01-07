I 400 passeggeri, provenienti da due diversi aeroporti hanno atteso le decisioni dello scalo pugliese che dopo una lunga attesa ha permesso loro di proseguire il viaggio.

Il maltempo è ancora protagonista nelle prime ore dopo la fine delle festività natalizie difatti le condizioni climatiche al sud hanno pesantemente minacciato diversi voli scopriamo cosa è successo e come si sta tentando di risolvere la spiacevole situazione.

Problemi per i voli diretti a Tirana da Bergamo e Bologna

I principali problemi legati al maltempo hanno interessato gli aerei partiti dagli aeroporti di Orio Al Serio, in provincia di Bergamo e da Bologna con meta la capitale dell’Albania, Tirana.

Difatti entrambi i velivoli sono stati dirottati all’aeroporto di Brindisi causando il fermo del viaggio. Gli aerei interessati sono entrambi della compagnia aerea Wizzair, come riporta Fanpage.it.

Le alternative poste in essere dallo scalo brindisino sono state due: un viaggio in nave da Brindisi a Valona o la partenza dall’aereoporto di Fiumicino di un volo diretto a Tirana, in questo caso i passeggeri avrebbero viaggiato in autobus da Brindisi allo scalo romano.

Clima di proteste con passeggeri in pista

A seguito della mancata chiarezza sul da farsi, 150 passeggeri hanno occupato la pista, in segno di protesta, con la sola intenzione di volare al più presto verso l’Albania.

Con il passare delle ore ha preso sempre più quota l’ipotesi, poi diventata ufficiale di viaggiare via nave da Brindisi a Valona, accettata da 250 dei 400 passeggeri.

Altri 39 hanno optato per il viaggio in bus da Brindisi a Fiumicino, complice il miglioramento delle condizioni climatiche.

Le altre 111 persone, come riporta Fanpage.it hanno scelto di raggiungere l’Albania in autonomia. Si è quindi conclusa nel miglior modo possibile una giornata segnata da proteste e disagi.