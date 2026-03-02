Conflitto in espansione: raid israeliani su Beirut e razzi da Hezbollah

Scontri tra Israele e Hezbollah con raid su Beirut, lanci di missili verso Israele, vittime e migliaia di sfollati mentre la regione resta in allerta

La tensione tra Israele e il Libano è precipita in una nuova fase di scontri dopo che, secondo comunicati e fonti locali, il gruppo armato libanese Hezbollah ha lanciato missili verso il territorio israeliano. In risposta, le Forze di Difesa israeliane hanno condotto attacchi su obiettivi a Beirut e nel sud del Libano, causando vittime, danni e un massiccio spostamento di popolazione.

Le ragioni addotte da Hezbollah per l’offensiva sono state rese note in una dichiarazione del gruppo, che l’ha descritta come ritorsione per l’uccisione della guida suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei e per presunte «ripetute aggressioni israeliane». Le autorità israeliane hanno giustificato i raid come misure necessarie per neutralizzare minacce e colpire infrastrutture e comandi del gruppo.

Impatto sul terreno: vittime, evacuazioni e fuga dalle città

Secondo il ministero della Salute libanese, i raid israeliani hanno causato decine di morti e numerosi feriti. Le autorità locali hanno riferito di almeno 31 morti in Libano dopo gli attacchi. Le sirene e gli ordini di evacuazione per decine di villaggi hanno spinto migliaia di civili a lasciare le loro case. File di automobili e persone a piedi si sono dirette verso aree ritenute più sicure, mentre video diffusi mostrano edifici in fiamme e colonne di fumo a Dahieh, sobborgo di Beirut, e nel sud del Paese.

Ordini di evacuazione e gestione dell’emergenza

L’esercito israeliano ha chiesto lo sgombero di numerose località libanesi situate a meno di un chilometro da presunte «strutture di Hezbollah», provocando un esodo interno. Le autorità locali e i soccorritori, tra cui la Mezzaluna Rossa, hanno dovuto gestire flussi improvvisi di sfollati. I servizi sanitari e le infrastrutture logistiche risultano sotto forte pressione a causa degli attacchi e dei danni riportati.

Reazioni politiche e dichiarazioni militari

Da Tel Aviv sono arrivate dichiarazioni dure della leadership politica e militare. Il ministro della Difesa ha indicato figure di vertice di Hezbollah come obiettivi da neutralizzare. Il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa ha annunciato una «campagna offensiva» che potrebbe protrarsi per diversi giorni. I comandi israeliani parlano di operazioni mirate a colpire quartier generali, infrastrutture e operativi di alto livello.

Messaggi da attori regionali e internazionali

Le autorità iraniane hanno condannato l’azione israeliana. Figure politiche statunitensi hanno rilanciato dichiarazioni relative alle recenti operazioni che hanno coinvolto la guida iraniana. La situazione ha generato commenti e accuse incrociate: i vertici israeliani parlano della necessità di contrastare il «regime terroristico iraniano», mentre Teheran avverte di possibili ritorsioni.

Effetti regionali ed economici

L’escalation ha avuto ripercussioni oltre il teatro libanese. Sono stati segnalati allarmi antiaerei in vari Paesi del Golfo e danni a infrastrutture strategiche. Cresce il timore per la sicurezza delle rotte energetiche. I mercati hanno reagito con nervosismo: il prezzo del petrolio è salito e indici azionari e asset rifugio hanno mostrato volatilità. Analisti citati dai media avvertono possibili impatti più ampi se la crisi coinvolgesse lo Stretto di Hormuz o altri punti nevralgici del commercio energetico.

Segnalazioni di eventi collegati

Nei resoconti delle ultime ore sono emersi rapporti su incidenti aerei in Kuwait, attacchi con droni in varie località e avvisi su possibili operazioni cibernetiche. Agenzie di sicurezza internazionali hanno messo in guardia contro la possibilità di attacchi informatici e azioni di «lupi solitari». È stata richiesta l’adozione di misure di sicurezza rafforzate nelle sedi diplomatiche e nelle infrastrutture sensibili.

Prospettive e scenari futuri

Con entrambe le parti impegnate in attacchi e controffensive, la regione resta esposta al rischio di un’ulteriore escalation che potrebbe allargare il conflitto. Le autorità militari israeliane hanno dichiarato di essere pronte a intensificare le operazioni, mentre il Libano e i Paesi limitrofi monitorano la situazione preoccupati per la possibile estensione degli scontri. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, consapevole delle ripercussioni umanitarie ed economiche che una crisi prolungata potrebbe generare.

La situazione rimane fluida e qualsiasi nuovo episodio potrebbe modificare rapidamente l’equilibrio in campo. Le prossime ore saranno decisive per verificare l’apertura di canali di de-escalation o l’intensificarsi degli attacchi, con conseguenze dirette per le popolazioni coinvolte e per la stabilità regionale.