Conflitto in Medio Oriente e petrolio: scenari per il prezzo dopo la chiusura di Hormuz

Gli attacchi congiunti su Teheran e l'annunciata chiusura dello stretto di Hormuz mettono a rischio i flussi energetici globali: possibile forte rialzo del prezzo del petrolio e mosse decisive dell'OPEC+

Attacchi attribuiti a Stati Uniti e Israele contro siti in Iran hanno riacceso l’attenzione sui rischi per l’approvvigionamento energetico globale. La dichiarazione dei Pasdaran sulla presunta chiusura dello Stretto di Hormuz: passaggio strategico per il trasporto marittimo di idrocarburi è una variabile di rischio significativa. Da quel corridoio transita circa il 20% dei flussi petroliferi mondiali, rendendo la regione cruciale per la stabilità dell’offerta.

Perché lo stretto di Hormuz è un punto critico

Lo Stretto di Hormuz, che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman, rimane il principale corridoio per le esportazioni regionali. Un’interruzione delle rotte o restrizioni alla navigazione colpirebbero non solo l’Iran, ma una parte significativa della produzione dei paesi limitrofi, con effetti immediati sulle quotazioni del greggio. Come già indicato in apertura, da quel corridoio transita circa il 20% dei flussi petroliferi mondiali, evidenziando la centralità strategica della via marittima. Alcune nazioni dispongono di vie alternative, ma la riorganizzazione delle esportazioni richiede tempo, investimenti e maggiori costi logistici. I mercati reagiscono alla riduzione dell’offerta disponibile immediata, con pressione sui prezzi spot e possibili effetti a catena sui contratti a termine. Marco Santini, analista con esperienza in Deutsche Bank, osserva: “Nella mia esperienza in Deutsche Bank, crisi di offerta come nel 2008 hanno mostrato quanto la liquidity del mercato sia sensibile a shock geopolitici”. Dal punto di vista regolamentare, tensioni prolungate potrebbero accelerare misure di contingency planning e rinegoziazioni contrattuali tra produttori e acquirenti.

Le alternative alle rotte via mare

Dopo le misure di contingency planning citate in precedenza, alcuni Paesi privilegiano vie terrestri per ridurre la dipendenza dallo Stretto di Hormuz. L’Arabia Saudita conferisce flussi verso il Mar Rosso tramite il East-West Crude Oil Pipeline, gli Emirati sfruttano la pipeline Habshan-Fujairah e l’Iraq dispone di un collegamento verso la Turchia e il Mediterraneo.

Queste soluzioni presentano tuttavia limitazioni di capacità e non sostituiscono integralmente il volume abitualmente instradato via Hormuz. La riduzione dei volumi marittimi comporta costi logistici superiori, maggiori tempi di transito e pressioni sui terminal alternativi.

Dal punto di vista operativo, la conversione parziale dei flussi richiede investimenti in stoccaggio, rafforzamento delle infrastrutture e accordi commerciali che possono impattare gli spread e la liquidità del mercato petrolifero. Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista indipendente, osserva che i cambi di rotta logistici aumentano la vulnerabilità a incidenti terrestri e a vincoli regolatori nazionali.

I numeri parlano chiaro: la capacità aggregata delle alternative terrestri non copre l’intero fabbisogno globale trasportato via Hormuz, rendendo probabile una persistenza di volatilità sui prezzi fino a quando non si normalizzeranno i flussi marittimi o non saranno attuate soluzioni infrastrutturali aggiuntive.

Impatto immediato sui prezzi e scenari futuri

Prima delle ultime tensioni, il prezzo del Brent aveva già registrato un aumento di circa 10 dollari al barile dall’inizio dell’anno. In una sessione di riferimento la quotazione ha toccato i 72,87 dollari al barile. Gli analisti avvertono che un’ulteriore escalation e una prolungata interdizione dello stretto potrebbero spingere i corsi significativamente più in alto.

Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, sottolinea che chi lavora nel settore conosce la relazione diretta tra offerta fisica e volatilità. I numeri parlano chiaro: anche brevi interruzioni dei corridoi marittimi amplificano lo spread tra domanda e offerta. Le proiezioni variano in funzione dell’intensità e della durata del conflitto, ma condividono l’ipotesi di oscillazioni marcate finché non si ristabiliranno flussi alternativi o soluzioni infrastrutturali.

Dal punto di vista regolamentare, le autorità di settore monitorano i rischi di liquidity crunch e di impatti sui mercati energetici. Chi lavora nel settore sa che misure di contingency planning e diversificazione delle rotte possono attenuare l’effetto prezzo, ma richiedono tempi e investimenti. L’ultimo sviluppo atteso riguarda la valutazione degli operatori sulle capacità logistiche alternative e sulle decisioni politiche che potranno influenzare la durata della tensione.

Stime e proiezioni degli analisti

Secondo uno studio di Rystad Energy, attacchi limitati al programma nucleare iraniano e alla Guardia Rivoluzionaria potrebbero tradursi in un aumento del prezzo tra i 5 e i 10 dollari al barile. Lo studio esclude un cambio di regime e uno scontro regionale aperto come scenario immediato. I risultati riflettono la valutazione degli operatori sulle opzioni logistiche alternative e sulle scelte politiche che potrebbero influenzare la durata della tensione.

In uno scenario più grave, Clayton Seigle del Center for Strategic & International Studies ipotizza rialzi oltre i 90 dollari al barile se l’Iran dovesse minacciare la libertà dei flussi commerciali. William Jackson di Capital Economics porta la previsione fino a possibili picchi di 100 dollari al barile in caso di conflitto prolungato. Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini osserva che queste stime tengono conto di parametri chiave come lo spread tra benchmark, la liquidità del mercato e la capacità delle riserve strategiche di assorbire shock.

Le contromisure dell’OPEC+ e le conseguenze economiche

Alla luce dei recenti shock, l’OPEC+ è chiamata a gestire la stabilità dell’offerta globale prima della riunione prevista il 1° marzo. La decisione influisce direttamente sui prezzi e sulla volatilità dei mercati petroliferi.

La proposta iniziale prevedeva un aumento moderato di 137.000 barili al giorno, ma alcuni delegati stanno valutando incrementi più consistenti per rassicurare gli operatori. Marco Santini, ex Deutsche Bank, sottolinea che chi lavora nel settore sa che variabili come spread tra benchmark e liquidità determinano l’efficacia di ogni intervento.

Le scelte dell’OPEC+ condizioneranno la capacità delle riserve strategiche di assorbire shock e il ritmo dei riallineamenti dei listini petroliferi. È atteso che i mercati reagiscano rapidamente alle indicazioni finali della riunione, con conseguenze osservabili sui contratti future e sui costi energetici a breve termine.

Chi può aumentare subito la produzione?

Le mosse dei paesi membri possono seguire le indicazioni finali della riunione e impattare immediatamente i mercati. Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti dispongono oggi della maggiore capacità inutilizzata e possono aumentare rapidamente l’offerta per stabilizzare i prezzi.

L’aumento della produzione non è soltanto un atto tecnico. Assume valore politico perché segnala la volontà di prevenire shock e limitare ripercussioni su inflazione e crescita globale.

Nella mia esperienza in Deutsche Bank, decisioni analoghe hanno richiesto valutazioni su spread, liquidity e compliance. Chi lavora nel settore sa che la disponibilità fisica va misurata insieme al contesto geopolitico.

Ripercussioni su consumatori e geopolitica

Un rialzo marcato del petrolio avrebbe effetti immediati sui prezzi della benzina nei Paesi dipendenti dalle importazioni. Gli aumenti si trasferiscono rapidamente ai prezzi al dettaglio del carburante e incidono sui bilanci familiari.

L’inflazione energetica può alimentare pressioni economiche e politiche in momenti sensibili. Ciò amplifica tensioni internazionali e condiziona le scelte strategiche di governi e operatori economici.

I numeri parlano chiaro: fluttuazioni dei prezzi del greggio si riflettono sui contratti future e sui costi energetici a breve termine, con possibili effetti a catena su trasporti e produzione industriale.

La situazione resta altamente fluida. L’entità e la durata delle tensioni saranno i fattori chiave per comprendere se il mercato subirà scosse temporanee o una ondata di rialzi sostenuti. Gli operatori valutano anche i dati sulle scorte e la capacità di aumento della produzione come elementi decisivi. Volatilità indica oscillazioni di prezzo ampie e rapide che possono propagarsi ai costi del trasporto e alla produzione industriale. Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini sottolinea che i numeri parlano chiaro: la liquidità e le aspettative di supply sono determinanti per lo spread tra domanda e offerta. Dal punto di vista regolamentare, gli analisti ricordano che eventuali restrizioni alle rotte marittime o sanzioni possono amplificare gli effetti. Nei prossimi giorni gli operatori monitoreranno le comunicazioni ufficiali dei paesi produttori e i report sulle scorte per misurare l’entità dell’impatto sul mercato.