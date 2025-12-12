Conflitto Legale tra Banca Centrale Russa ed Euroclear: Il Congelamento dei Fondi Spiegato

Scopri i dettagli della controversia legale tra la Banca Centrale Russa e Euroclear, in un contesto caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e sanzioni imposte dall'Unione Europea.

Il rapporto tra la Banca centrale russa (CBR) e Euroclear, uno dei principali depositari di titoli in Europa, si fa sempre più teso. Recentemente, la CBR ha annunciato di aver avviato una causa legale contro Euroclear in un tribunale commerciale di Mosca. Questa iniziativa è stata intrapresa a causa dell’impossibilità di accedere ai fondi e ai titoli congelati, che rappresentano una parte significativa delle risorse della banca centrale.

Questa azione legale si colloca in un periodo in cui l’Unione Europea sta avanzando con un piano per utilizzare i beni congelati della CBR, stimati in 210 miliardi di euro, per finanziare l’Ucraina nel biennio 2026-2027. Tale proposta è stata oggetto di discussione tra i rappresentanti dell’UE, i quali hanno convenuto di mantenere i fondi congelati senza necessità di rinnovi ogni sei mesi, per evitare il veto di paesi come Ungheria e Slovacchia, legati a Mosca.

Il contesto delle sanzioni europee

Negli ultimi anni, le sanzioni imposte dall’UE alla Russia si sono intensificate, in risposta alle azioni militari di Mosca in Ucraina. Euroclear detiene attualmente la maggior parte dei beni sovrani russi congelati in Europa, per un valore di circa 185 miliardi di euro. La CBR ha dichiarato che le azioni di Euroclear hanno danneggiato la sua capacità di gestire i propri fondi e ha richiesto un risarcimento per le perdite subite.

Le implicazioni legali della causa

La Banca centrale russa ha chiarito che intende opporsi fermamente a qualsiasi tentativo dell’Unione Europea di utilizzare i beni congelati per finanziare prestiti all’Ucraina. In un comunicato, ha sottolineato di riservarsi il diritto di intraprendere azioni legali in qualsiasi giurisdizione per tutelare i propri interessi. Questo approccio segnala una potenziale escalation del conflitto legale, che potrebbe coinvolgere anche tribunali internazionali.

Il piano di finanziamento per l’Ucraina

Il piano europeo prevede un prestito di circa 90 miliardi di euro, che l’Ucraina restituirebbe solo nel caso in cui la Russia risarcisse i danni di guerra. Questo meccanismo è stato concepito per evitare la confisca diretta dei beni russi, ma solleva interrogativi legali e politici. La Commissione Europea ha già avvertito che qualsiasi abuso dei beni congelati potrebbe innescare una fuga di capitali dall’Eurozona, compromettendo la stabilità finanziaria dell’area.

Le reazioni degli Stati membri

Il Belgio, uno dei paesi coinvolti nella gestione dei beni congelati, ha espresso preoccupazioni riguardo ai rischi legali associati al piano di prestiti. In particolare, ha chiesto garanzie che non sarà l’unico a fronteggiare eventuali cause legali da parte della Russia. Altri Stati membri, come la Francia, sono riluttanti a utilizzare i fondi russi congelati, evidenziando la complessità della situazione.

In questo contesto, il primo ministro belga Bart De Wever ha criticato il piano, definendolo “fondamentalmente sbagliato” e ha proposto alternative come l’emissione di debito congiunto da parte degli Stati dell’UE per sostenere l’Ucraina. Tuttavia, la posizione dell’Ungheria, che si è opposta a ulteriori finanziamenti, complica ulteriormente la situazione.

Le recenti dichiarazioni della presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, hanno sottolineato l’importanza di un approccio legale che non privi la Russia della titolarità dei suoi beni. La Commissione ha delineato che i fondi congelati sono stati in gran parte convertiti in contanti e che, poiché le sanzioni impediscono il rimborso a Mosca, la Russia non detiene più la proprietà di questi fondi.

Il contenzioso tra la Banca centrale russa ed Euroclear si inserisce in un quadro di tensioni geopolitiche e sfide legali, mentre l’Unione Europea cerca soluzioni per supportare l’Ucraina. La situazione rimane fluida e potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro delle relazioni tra Europa e Russia.