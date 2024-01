Congestione nasale: cos’è e come guarire

La congestione nasale è una condizione comune in moltissime persone, soprattutto durante la stagione invernale. Questa si verifica quando qualcosa irrita i tessuti che rivestono l’interno del naso. L’irritazione innesca una reazione a catena di infiammazione, gonfiore e produzione di muco al punto che respirare attraverso il naso può diventare difficile.

Congestione nasale

La maggior parte delle volte, la congestione nasale si risolve spontaneamente. Tuttavia, se persiste, è consigliabile fare qualche accertamento per assicurarsi di non avere una qualche infezione in corso. Questo disturbo può essere innocuo dal punto di vista medico, dal momento che non mette in pericolo la vita o la salute della persona interessata, ma crea, comunque, disagio ed è, perciò, opportuno trattarla.

Congestione nasale: come si verifica

Le cause specifiche di una congestione nasale sono diverse, ma è quella più comune che interessa la maggior parte delle persone durante la stagione invernale e non solo. Il naso è la parte del nostro corpo più esposta e quella con il compito più arduo: proteggere la persona dagli attacchi da parte degli agenti esterni. Come? Grazie ai peli e a quelle strutture più piccole, simili ai peli, chiamate ciglia vibratili, che catturano qualunque cosa arrivi dall’esterno mandandola alle narici. Quando si starnutisce o ci si soffia il naso, gli agenti estranei presenti nel nostro naso vengono espulsi al di fuori.

A volte, può succedere che i peli e le ciglia vibratili non riescano a catturare tutti gli agenti esterni. Quando ciò accade, il tessuto che riveste l’interno del naso si infiamma ed inizia a gonfiarsi. E’ a questo punto che il sistema immunitario entra in gioco, inondando il naso di un muco destinato a lavare via tutti questi agenti esterni.

Congestione nasale: i rimedi naturali su Amazon

Quando la congestione nasale è grave, è necessario trattarla con i farmaci, previo consulto medico. La maggior parte delle volte, però, il farmaco non è necessario e si può fare affidamento su qualche buon rimedio naturale, reperibile anche su Amazon, alla migliore offerta.

CARE For You, Spray Nasale Decongestionante – per una Pulizia Profonda delle Fosse Nasali, Lavaggio Nasale, Efficace per Raffreddori e Sinusiti, Soluzione Ipertonica, 20 ml

Questo spray nasale agisce localmente, aiutando a ridurre la congestione, la flogosi e l’incidenza delle infiammazioni. E’ molto utile in caso di sinusite, raffreddori di diversa origine e, persino, per i trattamenti post operazioni chirurgiche. La soluzione è ricca di principi attivi naturali ed è adatta a tutti.

Physiomer Iper Siero di Mare Spray Nasale Ipertonico Decongestionante Adatto per Adulti e Bambini, 135ml

Una soluzione utile a trattare sintomi cronici, decongestionare il naso e alleviare la pressione sui seni nasali. Anche in questo caso, vi suggeriamo uno spray nasale ricco di principi attivi naturali. Si consiglia di utilizzare non più di sei volte al giorno, con due o tre spruzzi per narice ogni volta.

Acqua di Sirmione, Ideale per naso chiuso bipack da 12 Flaconcini da 15 ml. Può Essere Utilizzata Con Spray Nasale o In Aerosolterapia. Prodotto 100% Naturale, Adatto Per Adulti e Bambini

Uno spray nasale che può essere utilizzato in modo autonomo, oppure, come aerosol, studiata non solo per decongestionare il naso, trattare riniti e sinusiti, ma, in generale, anche per igienizzare il naso in caso di soggetti sani. Naturalmente priva di glutine, questa soluzione è adatta per adulti, bambini e donne in gravidanza.