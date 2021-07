Conservare il vino al fresco: il miglior strumento

Saper conservare il vino è importante per preservarne la qualità. Scopriamo insieme come farlo in modo semplice, giusto e naturale.

Saper conservare il vino è fondamentale per lasciare inalterate le sue caratteristiche, anche dopo l’apertura della bottiglia. Scopriamo insieme come farlo, in modo semplice, nei paragrafi che seguono.

Conservare il vino

Conservare il vino nell’ambiente giusto, in condizioni e temperature ottimali, è essenziale per preservare le caratteristiche tipiche di quel vino specifico. Sebbene questa sia una necessità nota a tutti, non sempre si è in grado di riuscire nell’obiettivo, non tanto per incapacità della persona interessata, quanto più che altro per mancanza di possibilità.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come conservare il vino in modo ottimale, allo scopo di lasciare intatte le sue caratteristiche, anche dopo l’apertura della bottiglia.

Conservare il vino: consigli

Tra i fattori da esaminare per conservare il vino in modo corretto, senza alcuna ombra di dubbio, la temperatura è quello più importante di tutti. Solitamente, una bottiglia di vino dovrebbe essere conservata ad una temperatura non superiore ai 130 C, ma a seconda del vino, questo fattore può cambiare. Il nostro consiglio è quello di far riferimento alle raccomandazioni del produttore.

L’umidità è un fattore altrettanto importante. Il livello non dovrebbe essere né eccessivamente alto né eccessivamente basso. Questi fattori, se trascurati o ignorati, intaccano la qualità del vino.

L’ideale è quello di conservare il vino in un frigo specifico per vini e non in un frigo comune. Questa scelta si rivela essenziale per garantire l’osservanza di tutti i fattori chiave nella giusta conservazione del vino.

Conservare il vino: miglior strumento

Conservare il vino nel modo giusto è essenziale per preservare le caratteristiche specifiche che ogni bottiglia di vino dovrebbe avere e conservare nel tempo. Da questa esigenza e l’esigenza di stappare una bottiglia di vino in ogni evenienza, un team di produttori qualificato ha realizzato Smart Wine Set, uno strumento essenziale, grazie al quale aprire, servire e conservare il vino.

Smart Wine Set è uno strumento di nuova generazione, che si compone di:

un taglia capsule

un cavatappi elettrico

un tappo per sottovuoto

un beccuccio antigoccia (in omaggio)

Analizzando nello specifico le componenti di Smart Wine Set, si nota che:

Il tagliacapsule è:

universale, ovvero, adatto a qualsiasi bottiglia

dotato di lama in acciaio, di alta qualità e a lunga durata, avvolte all’interno dello strumento per rimuovere il sigillo, o la capsula, in modo semplice, nel caso non dovesse esserci alcuna linguetta

Il cavatappi elettrico è ideale per:

stappare una bottiglia in soli sei secondi

aprire fino ad un massimo di 70 bottiglie con una sola ricarica

L’apertura del tappo con il cavatappi elettrico di Smart Wine Set è studiata in modo tale da lasciare integro il tappo anche dopo l’apertura, anziché disgregarlo come accade, di solito, con un cavatappi tradizionale.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Il beccuccio antigoccia, in omaggio con l’acquisto di Smart Wine Set è studiato allo scopo di:

assicurare un flusso regolare del vino

garantre un’areazione perfetta

preservare la freschezza del vino grazie alla guarnizione in gomma che completa il beccuccio

Il tappo per sottovuoto si occupa di:

preservare, ancora una volta, la freschezza del vino

annullare il rischio di ogni fuoriuscita o perdita inutile

Sicuro e di alta qualità, il tappo salvafreschezza garantisce una chiusura ermetica della bottiglia di vino, in modo tale da lasciare le intatte le sue caratteristiche fino ad un massimo di due settimane.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Smart Wine Set è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Smart Wine Set è sufficiente compilare il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi di spedizione aggiuntivi. Smart Wine Set è in promozione a 69,90 € anziché 99,90 per due set. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

