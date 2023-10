Luca Barra, impresa italiana fondata nel 2009 che si distingue nel settore del gioiello fashion, dà forma ad una proposta completa, in cui s’incontrano centinaia di gioielli raffinati e sempre al passo con gli ultimi trend del settore. Perfetti da donare in occasione di una ricorrenza speciale e in grado di comunicare emozioni preziose, sono accompagnati da una garanzia di 24 mesi e da spedizioni rapide, in appena 24/48 ore.

L’offerta firmata Luca Barra, oltre che dall’e-commerce ufficiale www.lucabarra.it, può essere scoperta anche in oltre 15 Store Monomarca distribuiti in Italia, nonché presso una rete composta da più di 1.500 rivenditori dislocati nel nostro Paese e oltre confine. Non c’è quindi da stupirsi se oggi il brand si sia affermato come un vero e proprio punto di riferimento per la gioielleria e l’orologeria di tendenza.

Per ciò che riguarda i gioielli, sono totalmente Designed in Italy e realizzati in acciaio, un materiale robusto e resistente, che mantiene nel tempo la sua peculiare lucentezza. Sono poi impreziositi da ulteriori dettagli, come perle, pendenti e pietre. Capaci di conquistare sin dal primo sguardo e di permettere a chi li indossa di esprimere la propria personalità, sono concepiti per soddisfare le esigenze di uomini, donne e perfino dei più giovani.

Le alternative che figurano in catalogo sono molteplici. Si va dai chiama angeli, romantici bijoux da donare alle donne in dolce attesa ai moderni orecchini a cerchio, passando per bracciali, collane, cavigliere, anelli, charms e portachiavi. Gioielli trendy ed eleganti, pensati per donare a chi li indossa una luce di bellezza irresistibile in ogni istante della giornata.

Visitando la sezione “Outlet” dello store digitale si possono scoprire gli articoli in offerta, con percentuali che raggiungono il 50%. Del resto, non serve spendere cifre esorbitanti per sfoggiare accessori alla moda o per fare un dono dal significato speciale.

A proposito di cadeaux, su www.lucabarra.it è presente anche una sezione interamente dedicata alle idee regalo. Qui s’incontrano gioielli creati per stupire, comunicando emozioni autentiche. Dai bijoux per mamma, amiche e papà a quelli dedicati alle ricorrenze più importanti: Natale, compleanno, San Valentino o Festa dei Nonni. Le opzioni sono così tante che sarà impossibile non trovare quella perfetta.

Acquistando online, i costi di consegna si azzerano per importi di oltre 29 euro e le spedizioni si realizzano in appena 24/48 ore. Le modalità di transazione disponibili, tra cui PayPal e Scalapay, sono totalmente sicure. A ciò, infine, si aggiunge il reso a costo zero, da richiedere entro 30 giorni dalla ricezione della merce.