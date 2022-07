Scopri il fascino della collezione Bluespirit, gioielli dei migliori brand che sanno incantare

Vuoi approfittare di un extra sconto del 10%? Allora iscriviti subito alla newsletter su Bluespirit.com!

Bastano pochissimi istanti, su www.bluespirit.com, per scoprire tantissimi gioielli alla moda e dei brand più autorevoli del settore, dedicati sia al pubblico maschile che a quello femminile. Collezioni che sanno accontentare ogni preferenza e arricchire qualunque look. Le spedizioni rapide si coniugano con un puntuale customer care, senza dimenticare le promozioni attive, che rendono la proposta ancor più competitiva.

L’orgoglio della laurea, la felicità per la nascita di un bambino, l’affetto per gli amici: i bijoux che si trovano nel catalogo della gioielleria servono proprio per raccontare e ricordare i momenti speciali della vita, e si prestano ad essere donati in occasione delle più disparate ricorrenze.

Bracciali, orecchini su Bluespirit, collane, anelli, cavigliere e orologi sono realizzati con materie prime pregiate: oro, diamanti, argento, perle e gemme, ma si adattano anche ai budget più contenuti. Numerose le offerte attive: su una selezione di segnatempo del marchio Maserati, ad esempio, gli sconti raggiungono il 30%.

Per quanto riguarda i brand, l’utente ha l’opportunità di scegliere fra quelli che hanno riscosso il maggior apprezzamento tra gli appassionati del settore: Chronostar, Citizen, Chiara Ferragni Brand, Breil, Morellato, 10 Buoni Propositi, Live Diamond, Festina e non solo.

Ordinare online è semplice, dopo aver aggiunto al carrello l’articolo desiderato è possibile procedere con il pagamento. Le modalità previste sono: carta di credito, PayPal, bonifico bancario o in quattro rate grazie alla partnership con 4X Oney.

I costi di consegna si azzerano in caso di importi superiori a 39 euro. Ma il cliente può anche ritirare il proprio acquisto presso uno degli oltre 200 negozi distribuiti in tutta Italia. Nei punti vendita abilitati, poi, è possibile usufruire del servizio di personalizzazione del nuovo bijou, con l’incisione di date, frasi o iniziali.

Richiedendo la Bluespirit Card, collegata al programma fidelity, si ricevono promozioni su misura e un regalo di benvenuto. Raggiungendo il livello di membership Diamond, poi, i privilegi aumentano ulteriormente.

Nell’eventualità di domande o bisogno di un consiglio è disponibile un cordiale customer care, raggiungibile via e-mail o tramite numero di telefono. Infine, nella remota ipotesi di un acquisto errato, è garantito il reso entro 30 giorni.

