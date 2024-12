Consulta: Boschi, 'Parlamento non elegga soli uomini'

Consulta: Boschi, 'Parlamento non elegga soli uomini'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - “Sono orgogliosa di far parte di un ordine, come quello degli avvocati, che ha aperto alla presenza delle donne molto prima rispetto alle altre carriere”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, intervenendo al convegno organizzato a Roma dall'Ordine forense in oc...