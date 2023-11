Consulta: martedì Parlamento in seduta comune per elezione giudice

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Mercoledì 8 novembre, alle ore 9.30, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. La chiama per appello nominale inizia dai senatori. Per l'elezione, a scrutinio segreto, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea; per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea. Lo rende noto la Camera.