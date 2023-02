Home > Video > Conte e la reazione per i risultati dell’elezioni Conte e la reazione per i risultati dell’elezioni

“Un risultato assolutamente non soddisfacente”. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, individua della mancanza di strutture territoriali i risultati negativi delle ultime elezioni tenutesi in Lombardia e nel Lazio. Promette di voler fare di più, ma in merito alla preoccupazione di altri per il suo partito afferma “la portata rimane circoscritta”.