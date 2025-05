La minaccia del granchio blu nel Delta Po

Il Delta del Po, un ecosistema ricco e vitale, sta affrontando una vera e propria emergenza a causa dell’invasione del granchio blu, un crostaceo considerato dannoso per la fauna locale, in particolare per le vongole. Il Governo ha attuato un Piano di intervento che prevede misure drastiche per contrastare questa minaccia, coinvolgendo direttamente i pescatori locali in un’operazione di cattura mirata.

Misure di cattura e gestione

Il Piano, attivo fino al 30 novembre, stabilisce regole precise per la pesca selettiva del granchio blu. L’ordinanza firmata dal Commissario Straordinario di Governo, Enrico Caterino, fissa parametri chiari per la cattura, la commercializzazione e lo smaltimento degli esemplari. I pescatori sono incentivati a catturare principalmente le femmine ovigere, che possono produrre fino a 2 milioni di uova ciascuna. Per ogni chilo di granchio catturato, è previsto un rimborso di 1 euro, mentre per lo smaltimento in impianti autorizzati si riceveranno 0,50 euro al chilo.

Risultati delle catture e impatti economici

Le prime giornate di cattura hanno mostrato risultati sorprendenti. A Scardovari, i pescatori hanno riportato 1700 chili di granchi blu, di cui l’80% femmine. Nel 2023, il Veneto ha catturato circa 630 tonnellate di granchi, un incremento del 550% rispetto all’anno precedente. Anche in Emilia-Romagna, la Sacca di Goro ha registrato un aumento record, passando da 90 tonnellate nel 2022 a 936 tonnellate nel 2023. Questi numeri evidenziano non solo l’efficacia del Piano, ma anche l’impatto economico positivo per le comunità locali, che possono beneficiare di nuove opportunità commerciali.

Strategie future e sostenibilità

Oltre alle catture, i pescatori sono attivamente coinvolti nella creazione di canali commerciali per il granchio blu all’estero. Questa strategia non solo mira a gestire l’invasione del crostaceo, ma anche a trasformare una minaccia in un’opportunità economica. La collaborazione tra pescatori, istituzioni e associazioni di categoria è fondamentale per garantire la sostenibilità delle risorse marine e la protezione dell’ecosistema del Delta del Po.