Controllo del peso in menopausa: consigli e regole

Le donne vivono diversi periodi e momenti delicati nella loro vita che possono avere delle ripercussioni sulla dieta e sul fisico. Uno di questi è sicuramente la menopausa che comporta alcuni sintomi tra cui il controllo del peso che è possibile migliorare con dei cibi adatti, come i consigli qui forniti.

Controllo del peso in menopausa

La menopausa così come la premenopausa è considerata e vissuta da molte donne, ma anche da esperti del settore come un periodo particolarmente delicato. In questa fase ingrassare di uno o due chili è normale, ma un controllo peso va fatto anche per evitare di accumulare eccessivo adipe nei punti critici del corpo.

Controllare il peso e quindi i chili in eccesso, di conseguenza dimagrire, è un percorso da fare e che permette di ridurre il girovita anche in questa fase delicata. La cosa importante è seguire un’alimentazione che sia corretta e ben bilanciata oltre che personalizzata in modo da considerare le esigenze e bisogni del fisico di ogni donna.

Soltanto in questo modo e con i giusti consigli è possibile il controllo del peso e quindi dimagrire in modo sano. Oltre all’alimentazione anche l’esercizio fisico da svolgere in maniera costante è sicuramente un buon viatico per dimagrire, perdere massa grassa in eccesso e andare a migliorare il tono muscolare che, in questa fase, va a perdere di tonicità.

La premenopausa è una condizione normale della vita di una donna e dura circa 4 anni. In questa fase cominciano i primi sintomi della menopausa che è compresa nella fascia d’età tra i 45 e i 55 anni. Sebbene sia difficile riuscire a perdere peso in questa fase, non è da considerarsi impossibile. L’alimentazione adeguata aiuta anche a combattere i sintomi garantendo così una buona qualità della vita.

Controllo del peso in menopausa: alimentazione

Per il controllo del peso nella fase della menopausa bisogna anche capire quali sono le proprie abitudini alimentari e provare così a modificarle. Le abitudini alimentari subiscono dei cambiamenti anche a causa degli ormoni che sicuramente sono coinvolti nella fase di aumento dei chili ma anche dei nutrienti utili a saziarsi.

Per evitare di accumulare troppi chili in eccesso, l’organismo necessita di un maggiore consumo di proteine rispetto ai carboidrati le cui porzioni devono essere ridotte. Un minor introito calorico favorisce invece un miglioramento della salute e anche della circonferenza della vita.

Ci sono poi una serie di alimenti che sono considerati dei veri e propri alleati in questa fase dal momento che non solo partecipano al controllo del peso ma contengono nutrienti utili a dimagrire. Tra questi l’olio extravergine di oliva che è ricco di una serie di componenti.

Tra gli altri cibi non bisogna dimenticare gli Omega 3 contenuti soprattutto in pesce azzurro, ma anche legumi. Gli ortaggi come i cavoli e le verdure a foglia verde sono altrettanto alleati preziosi poiché mantengono un buono stato di salute e poi aiutano a perdere peso oltre a essere particolarmente versatili in cucina.

La frutta soprattutto con poco zucchero come agrumi, frutti rossi, ma anche ribes contribuisce sicuramente al controllo del peso. Si consiglia poi di prediligere i grassi buoni e i grassi polinsaturi. I cibi troppo grassi o ricchi di sale, come ben si sa, sono da evitare soprattutto in questo periodo delicato.

Controllo del peso in menopausa: formula naturale

Per avere un controllo del peso soprattutto nella fase della premenopausa e della menopausa bisogna anche farsi supportare da un aiuto che sicuramente fornisce i nutrienti e benefici adeguati. La soluzione migliore risponde al nome di Spirulina Ultra che raccomandano sia i nutrizionisti ma anche i consumatori.

Lo stesso Ministero della Salute raccomanda il prodotto proprio perché naturale, ma anche di origine italiano. Si vende in compresse che aiutano a introdurre meno calorie nell’organismo e bruciarle rapidamente, velocizza il metabolismo andando così a dimagrire nei tempi rapidi evitando le abbuffate che possono esserci tra un pasto e l’altro.

Una formula del tutto naturale che è priva di ogni controindicazioni o effetto collaterale poiché si compone di elementi come la spirulina che contribuisce a un minor accumulo delle cellule di adipe in quanto le combatte e la gymnema che stimola il processo metabolico di carboidrati e lipidi regolando il senso di fame.

La posologia indicata corrisponde a circa 2 compresse da consumare almeno 30 minuti prima di pranzo e cena con dell’acqua.

Un integratore come Spirulina Ultra non si compra nei negozi o Internet ma soltanto dal sito ufficiale del prodotto riempiendo il modulo con i dati personali per poi riuscire ad approfittare della promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento accessibile tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.