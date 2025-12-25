Controversia a Foligno: Celebrazione della Decima Mas solleva polemiche

La città di Foligno è stata recentemente al centro di un acceso dibattito a seguito delle dichiarazioni del sindaco, Stefano Zuccarini, riguardo alla Decima flottiglia Mas. Questo gruppo di incursori, attivo durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato oggetto di una commemorazione in occasione dell’anniversario dell’impresa di Alessandria, avvenuta nel 1941.

Zuccarini, esprimendo il suo punto di vista su Facebook, ha sottolineato l’importanza di ricordare il sacrificio di questi uomini, definendolo un dovere istituzionale.

La commemorazione e le parole del sindaco

Il sindaco, esponente del partito Lega, ha preso parte a un evento organizzato dalla sezione di Foligno dell’Unuci e dall’associazione nazionale arditi incursori marina. Durante la manifestazione, ha elogiato le imprese della Decima flottiglia Mas, che tra il 1940 e il 1943 affrontò la potenza della Royal Navy attraverso azioni audaci e rischiose, impiegando mezzi artigianali come i noti ‘maiali’, siluri a lenta corsa.

Le azioni memorabili della Decima Mas

Zuccarini ha messo in evidenza l’operato di Junio Valerio Borghese, comandante della flottiglia e decorato con la medaglia d’oro al valor militare. Sotto la sua guida, gli incursori italiani realizzarono imprese straordinarie, affondando navi britanniche e sorprendendo il nemico con il loro coraggio. La narrazione di questi eventi storici è stata presentata come un esempio di audacia e onore, con i marinai che, una volta catturati, avvisarono i nemici per evitare perdite di vite umane, dimostrando un comportamento cavalleresco.

Le reazioni della Cgil

Le affermazioni del sindaco hanno suscitato reazioni significative. La Cgil di Perugia, rappresentata dal segretario generale Simone Pampanelli, ha manifestato un forte disappunto. Queste celebrazioni della Decima Mas sono state definite inaccettabili, in quanto il sindacato evidenzia il coinvolgimento di tale organizzazione in atti di violenza e crimini durante il regime fascista. Pampanelli ha messo in evidenza come il sindaco abbia celebrato una figura storica legata a eventi drammatici, tra cui le stragi nere degli anni ’70.

Foligno e la sua storia antifascista

Il segretario ha richiamato l’attenzione sulla storia antifascista di Foligno, città in cui molti cittadini hanno partecipato attivamente alla Resistenza. La Cgil ha quindi sottolineato l’importanza di commemorare le vittime di quel periodo oscuro, invitando a non celebrare figure associate a una storia di oppressione e violenza.

Memoria storica e prospettive future

La commemorazione della Decima Mas ha riacceso il dibattito su come interpretare la memoria storica in Italia, in particolare in una città come Foligno, con una forte tradizione antifascista. Le dichiarazioni del sindaco Zuccarini e le reazioni della Cgil evidenziano le tensioni tra diverse visioni del passato e la necessità di trovare un equilibrio tra onore e memoria critica. La questione rimane aperta e suscita interrogativi su come le istituzioni debbano affrontare la storia e i suoi protagonisti.