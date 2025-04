La protesta degli studenti

Una tempesta di polemiche ha investito il liceo scientifico Righi di Roma, dove studenti e docenti si sono uniti in una manifestazione contro la dirigente scolastica, Giulia Orsini. La causa scatenante è stata la decisione di anticipare gli esami di recupero a luglio, una scelta che ha suscitato forti reazioni tra gli alunni, che hanno colto l’occasione per esprimere il loro dissenso anche su temi sociali come i femminicidi. La manifestazione, purtroppo, non era stata autorizzata, e la preside ha risposto con fermezza, definendo l’azione come una trasgressione da sanzionare.

Le misure della dirigente scolastica

In una lettera inviata ai genitori, la dirigente ha espresso la sua posizione, sottolineando che le manifestazioni non autorizzate avrebbero potuto avere conseguenze. Ha proposto lavori socialmente utili come forma di risarcimento per i danni causati durante la protesta. “Naturalmente, sarò favorevole a qualsiasi proposta che miri alla rieducazione e sensibilizzazione degli studenti”, ha affermato, evidenziando la sua volontà di mantenere l’ordine e il rispetto delle regole all’interno dell’istituto.

Il sostegno dei docenti

Non solo gli studenti, ma anche un gran numero di docenti ha espresso il proprio dissenso nei confronti della decisione della dirigente. Ben 68 professori, rappresentando due terzi del corpo docente, hanno firmato una lettera indirizzata alla preside, chiedendo una revisione della decisione e una nuova votazione. Tuttavia, la richiesta è stata respinta, alimentando ulteriormente le tensioni all’interno della scuola. La dirigente ha giustificato la sua scelta con motivazioni di carattere organizzativo e amministrativo, ma la mancanza di dialogo ha lasciato molti insoddisfatti.

Un clima di incertezza

La situazione al liceo Righi è diventata un simbolo delle difficoltà che le istituzioni scolastiche affrontano nel gestire le dinamiche interne. La protesta degli studenti e il sostegno dei docenti evidenziano un clima di incertezza e discontento, che potrebbe avere ripercussioni sul futuro dell’istituto. La questione degli esami di recupero anticipati non è solo una questione di tempistiche, ma tocca temi più profondi legati alla comunicazione e alla partecipazione all’interno della comunità scolastica. La speranza è che si possa trovare un terreno comune per affrontare le problematiche e garantire un ambiente educativo sereno e produttivo per tutti.