Il capogruppo del Pd in Lombardia critica la proposta di intitolare l'aeroporto all'ex premier.

Un’intitolazione controversa

La proposta di intitolare l’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi ha sollevato un acceso dibattito tra i politici lombardi. Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia, ha espresso la sua netta opposizione a questa iniziativa, definendola un errore. Secondo Majorino, l’intitolazione a una figura così divisiva e controversa non rappresenterebbe adeguatamente il nome e l’immagine della Lombardia nel mondo.

Le alternative proposte

Majorino ha suggerito che ci siano nomi più appropriati per l’intitolazione dell’aeroporto, come quello dell’ambasciatore Luca Attanasio, che ha rappresentato l’Italia con dignità e onore. La proposta di intitolare l’aeroporto a Berlusconi, secondo il politico, rischia di offuscare l’immagine della regione e di suscitare reazioni negative da parte dell’opinione pubblica. Questa posizione è condivisa da molti cittadini milanesi e lombardi che ritengono che ci siano figure più unite e rispettate da commemorare.

Il contesto politico

La questione è emersa durante una seduta del Consiglio regionale, dove è stata discussa una mozione presentata da Fratelli d’Italia. Questa mozione impegna la giunta a costituirsi in giudizio contro il ricorso presentato da alcuni Comuni lombardi, che si oppongono all’intitolazione. La tensione politica è palpabile, con il Pd che cerca di mobilitare l’opinione pubblica contro una decisione che potrebbe essere vista come una mancanza di rispetto per le figure storiche e positive della Lombardia.