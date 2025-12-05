Controversie e Defezioni: Cosa Aspettarsi alla Fiera Più Libri Più Liberi 2025

Scopri la controversia che ha caratterizzato la fiera "Più Libri Più Liberi" e approfondisci il dibattito cruciale sulla libertà di espressione. Analizza le posizioni e le opinioni emerse, e comprendi l'impatto culturale di questo evento sulla società contemporanea.

Durante Più Libri Più Liberi, una delle fiere del libro più attese in Italia, è emersa una polemica riguardante la presenza della casa editrice Passaggio al Bosco. Accusata di promuovere testi che celebrano ideologie nazifasciste e antisemite, la partecipazione di questa casa editrice ha suscitato forti critiche, portando a defezioni tra autori e artisti.

La posizione del ministro della cultura

Il ministro della cultura, Alessandro Giuli, ha rilasciato dichiarazioni in merito alla controversia, sottolineando che la scelta più ragionevole è quella di non censurare, ma di partecipare al dibattito pubblico. Giuli ha affermato che non è possibile rinunciare alla battaglia del confronto, anche se questo significa contestare. In questo contesto, ha evidenziato l’importanza di mantenere una libertà di espressione anche di fronte a posizioni che possono risultare inaccettabili.

Le parole di Giuli

Il ministro ha espresso il suo disappunto riguardo alla decisione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di non partecipare all’evento. Giuli ha affermato di rispettare la scelta del sindaco, ma di non condividerla. Ha chiarito che, secondo lui, la presenza di Passaggio al Bosco non viola i principi della Costituzione italiana e ha asserito che esiste un filtro all’ingresso della fiera che garantisce l’aderenza ai valori fondamentali.

Reazioni del mondo editoriale e degli autori

Tra le reazioni più significative, il noto fumettista Zerocalcare ha annunciato tramite un video sui social media la sua decisione di non partecipare alla fiera a causa della presenza di Passaggio al Bosco. Ha descritto la questione come una questione di principio, affermando: “Questi testi sono inaccettabili e non posso prendere parte a un evento che li normalizza”.

Altri autori prendono posizione

Oltre a Zerocalcare, diversi autori hanno manifestato la loro opposizione. Valerio Nicolosi, ad esempio, ha confermato la propria assenza. Altri, come Marco Malvaldi, hanno suggerito che la risposta alle ideologie estremiste debba avvenire tramite il dibattito, piuttosto che attraverso il ritiro. Malvaldi ha sottolineato: “Si combatte, non ci si ritira”.

Il ruolo dell’Associazione Italiana Editori

L’Associazione Italiana Editori (AIE) ha cercato di mediare la situazione, dichiarando che ogni editore presente deve aderire a valori essenziali espressi nella Costituzione italiana e negli accordi internazionali sui diritti umani. Il presidente dell’AIE, Innocenzo Cipolletta, ha affermato che la responsabilità di giudicare i libri spetta ai lettori e che la magistratura è chiamata a vigilare sulla legalità delle pubblicazioni.

Libertà di edizione e responsabilità

Cipolletta ha sottolineato l’importanza della libertà di edizione in un contesto democratico, riconoscendo al contempo le preoccupazioni legate alla pubblicazione di testi controversi. Questa questione solleva interrogativi sulla capacità della cultura italiana di resistere a pressioni diverse e sull’opportunità di affrontare le ideologie estremiste attraverso un dialogo aperto.

La controversia attorno a Più Libri Più Liberi evidenzia la complessità del dibattito sulla libertà di espressione e sulle responsabilità del mondo editoriale. La fiera continua a essere un luogo di confronto, dove le idee possono essere discusse e contestate, sollevando interrogativi sul futuro della cultura in un’epoca di polarizzazione.