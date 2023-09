La Corea del Nord è ora riconosciuta come una potenza nucleare e a dirlo è… la stessa Corea del Nord. Secondo le informazioni che arrivano da Oriente, infatti, il Paese di Kim Jong Un ha aggiornato la propria Costituzione attribuendosi questo nuovo status.

Corea del Nord potenza nucleare: la Costituzione

Il leader Kim Jong Un ha parlato tra le giornate di martedì e di mercoledì in una riunione dell’Assemblea popolare statale e ha dichiarato che: “La Corea del Nord è ora da considerarsi una forza nucleare permanente.” “La politica di rafforzamento della forza nucleare della RPDC è stata resa permanente come legge fondamentale dello Stato, che nessuno può violare con nulla” – fanno sapere dall’agenzia di stampa nordcoreana KCNA. La novità appare in Costituzione solo un anno dopo che la Corea del Nord ha ufficialmente sancito fra le proprie leggi il diritto di utilizzare attacchi nucleari preventivi in caso serva protezione.

Corea del Nord potenza nucleare: le armi

Negli ultimi mesi, e in particolare da novembre del 2022, la Corea del Nord ha aumentato il suo impiego di forza nell’armamento nucleare. L’obiettivo, così come spiegato ancora dal presidente nei giorni scorsi, è quello di modernizzare le armi per “far rimanere la Corea del Nord nella stessa posizione strategica a livello mondiale”.