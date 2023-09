La donna scomparsa nel maggio 2020 è stata ritrovata 3 anni dopo, per caso, durante alcuni scavi a 80 km di distanza.

Donna scomparsa: cosa era successo?

Suzanne Morphew, mamma di 49 anni, era uscita dalla sua casa in Colorado per un semplice giro in bicicletta nei dintorni della sua abitazione. La bicicletta era stata poi trovata abbandonata in un burrone lo stesso giorno della scomparsa durante le ricerche seguite alla denuncia della famiglia.

I sospetti si erano subito concentrati sul marito, Barry Morphew, che era stato accusato e arrestato per l’omicidio della donna, benché la polizia non avesse mai trovato il corpo. Le accuse però erano decadute lo scorso anno per mancanza di prove.

Donna scomparsa: ritrovato il cadavere

La svolta è avvenuta i giorni scorsi quando il corpo senza vita di Suzanne Morphew è stato ritrovato a 80 km da casa. La donna era stata sepolta in una fossa poco profonda. I poliziotti hanno scoperto il cadavere nel corso di un’indagine per un caso completamente diverso.

Resta il mistero sulle cause della morte e della sparizione. La polizia sta investigando, ma al momento non è stato fatto alcun arresto e non ci sono indagati.

Il legale del marito della vittima ha rilasciato una dichiarazione: “La notizia è straziante. La famiglia ha sempre sperato che potesse tornare nelle loro vite, speriamo ora che si possano individuare i colpevoli.”