Si chiama Lina la ragazza scomparsa in Francia mentre stava andando alla stazione per far visita al fidanzato: le ricerche sono in corso.

Ricerche in corso per Lina, la ragazza di 15 anni scomparsa in Francia da sabato 23 settembre: l’adolescente è svanita nel nulla mentre stava andando alla stazione per prendere un treno e andare a trovare il fidanzato a Strasburgo.

Ragazza scomparsa in Francia mentre andava alla stazione: ricerche in corso

Sabato 23 settembre, Lina ha lasciato la sua abitazione a Plaine, nel Basso Reno, regione del Grand Est situata nella parte meridionale della Francia, e si è diretta alla stazione per andare a Strasburgo e raggiungere il suo fidanzato. Intorno alle 11:15 di sabato, la 15enne è stata vista sulla strada per la stazione di Saint-Blaise-la-Roche ma, poco dopo, è svanita nel nulla.

Quando il fidanzato non l’ha vista arrivare all’orario previsto, ha subito contattato i genitori della ragazza che hanno dato l’allarme. La prima segnalazione alle autorità francesi è stata fatta verso le ore14:00.

Il percorso, il tratto di bosco e la stagione di caccia

In considerazione delle verifiche sinora effettuate, la polizia francese ha appurato che il percorso che solitamente la ragazza percorreva per raggiungere la stazione è lungo circa tre chilometri. Lina doveva percorrere l’intero tragitto a piedi per poi prendere il treno e raggiungere Strasburgo. L’adolescente, tuttavia, non è mai salita su quel convoglio e, probabilmente, non è neppure mai arrivata in stazione. Le telecamere di videosorveglianza installate in zona, infatti, non hanno restituito alcuna traccia di lei nei filmati registrati il giorno della scomparsa.

Le autorità, intanto, hanno precisato che il percorso che Lina avrebbe dovuto fare attraversa, per un tratto, anche una parte di bosco. In questo periodo dell’anno, la caccia è aperta. Non si esclude, quindi, che la 15enne possa essere rimasta vittima di un incidente.

Ragazza scomparsa in Francia: l’ultimo messaggio al fidanzato

Le ricerche di Lina, alle quali hanno partecipato circa 130 persone, sono state avviate nel pomeriggio di lunedì 25 settembre. Nella giornata di martedì 26, invece, i volontari che si sono impegnati per cercare la ragazza sono aumentati fino a raggiungere quota 380. Il gruppo è stato coordinato da circa una trentina di agenti. Sinora, tuttavia, nessuna traccia dell’adolescente è ancora stata trovata. Anche la verifica degli stagni che si trovano nella zona del percorso fatto da Lina si è infine rivelata un buco nell’acqua.

Mentre le autorità continuano a cercare la 15enne, il fidanzato ha raccontato di aver ricevuto l’ultimo messaggio dalla ragazza alle 11:20. “Era un video in cui mi faceva vedere com’era vestita, era per la strada, contenta di venire a trovarmi. Ma non è mai scesa dal treno. Ho chiamato suo madre per dirglielo, ho fatto più volte il giro della stazione con la mamma di Lina al telefono”, ha detto.