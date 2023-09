Orrore in Bolivia, undici uomini fanno ubriacare e abusano di una 12enne: tre...

L’hanno fatta ubriacare e poi l’hanno violentata: è la terribile storia di una bambina di 12 anni aggredita da un gruppo di uomini in Bolivia.

La terribile aggressione perpetrata ai danni di una minore è avvenuta in Bolivia dove una bambina di 12 anni, dopo essere stata costretta a bere ingenti quantità di alcolici, è stata violentata da un gruppo di uomini. Le autorità boliviane hanno arrestato tre degli aggressori e sono alla ricerca degli altri soggetti coinvolti nell’atroce vicenda.

Bambina di 12 anni violentata in Bolivia da un gruppo di uomini

La tragedia si è consumata nella mattinata di lunedì 25 settembre nella città di Oruro, in Bolivia, nelle vicinanze della capitale La Paz. A finire nel mirino del lupo, stavolta, è stata una bimba di appena 12 anni. La piccola stava partecipando a un festival culturale insieme alla sua famiglia quando è stata adescata da un gruppo di predatori. Dopo essere stata allontanata dal festival ed essere stata costretta a ingerire grosse quantità di bevande alcoliche, la bambina è stata violentata da 11 uomini in un luogo appartato.

Il caso è stato assegnato al pubblico ministero Roland Vargas che ha riferito che l’aggressione sessuale sarebbe avvenuta intorno all’una. Le forze dell’ordine, intanto, stando a quanto riportato dal Daily Mail, stanno tentando di scoprire quale espediente sia stato usato dal gruppo di uomini per riuscire ad allontanare e a isolare la 12enne dalla sua famiglia. Non è stato ancora individuato, inoltre, il luogo in cui è avvenuto lo stupro di gruppo.

Tre arresti, si cercano gli altri otto uomini coinvolti nell’aggressione

Per l’aggressione sessuale subita dalla 12enne, pare siano state arrestate tre persone che saranno formalmente accusate nelle prossime ore. Gli altri otto sospettati coinvolti nella violenza, invece, non sono ancora stati individuati ma le autorità stanno continuando a indagare al fine di risalire all’identità dei soggetti.

Il Dipartimento di Oruro, nel frattempo, ha riferito che la vittima è stata interrogata e, al termine dell’interrogatorio, è stato stilato un rapporto sul suo stato psicologico. La piccola è stata sottoposta a test e analisi indispensabili per confermare l’avvenuta violenza. Proprio grazie all’esito degli esami le forze dell’ordine sono riuscite a identificare i primi tre uomini per i quali verrà chiesta una condanna di 30 anni di carcere.