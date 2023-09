Una terribile tragedia è avvenuta in Iraq nelle scorse ore. Ci troviamo a Al-Hamdaniyah, una cittadina vicina a Ninive, dove una coppia di sposi stava celebrando il ricevimento del loro matrimonio, quando ad un tratto qualcosa va storto con l’accensione dei fuochi d’artificio. Il bilancio dell’incendio che ne scaturisce è drammatico: ci sono almeno 100 morti a cui si aggiungono circa 150 feriti.

100 morti al matrimonio in Iraq: il bilancio

L’agenzia di stampa ufficiale irachena ‘INA‘ ha pubblicato nelle scorse ore un resoconto su quanto è successo nella sala comunale della città irachena di Al-Hamdaniyah che per l’occasione di un matrimonio di una coppia era adibita a sala ricevimento. “Le autorità hanno registrato almeno 100 morti e oltre 150 feriti nell’incendio di una sala nuziale a Hamdaniyah.” L’agenzia ha anche fatto sapere che, secondo le autorità sanitarie di Ninive, questo appena riferito è soltanto un bilancio provvisorio.

100 morti al matrimonio in Iraq: la tragedia

Tutto è iniziato con il matrimonio di una coppia di sposini iracheni che pensavano di vivere quello che per loro sarebbe stato il giorno più importante della vita. In realtà, dai festeggiamenti si è arrivati ben presto al dramma perché, durante i festeggiamenti, qualcosa nell’accensione dei fuochi d’artificio nella sala ricevimenti è andato storto. In pochi attimi, infatti, è scaturito un incendio di grosse proporzioni che ha interessato tutta la sala, adibita per l’occasione da pannelli altamente infiammabili (e illegali per i matrimoni in Iraq). Il rogo si è propagato velocemente e ha causato anche la caduta di una parte del soffitto della sala. Molti invitati sono rimasti incastrati fra quelle quattro mura e non ce l’hanno fatta.