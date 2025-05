Il verdetto della Corte costituzionale

La Corte costituzionale italiana ha recentemente confermato la non punibilità in casi di suicidio assistito, lanciando un chiaro appello al Parlamento per colmare il vuoto legislativo esistente in materia di “fine vita”. Con la sentenza n. 66, i giudici hanno respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate da un Gip di Milano, che si era trovato a dover decidere su due procedimenti per aiuto al suicidio.

La Corte ha stabilito che non è incostituzionale subordinare la non punibilità dell’aiuto al suicidio alla condizione che il paziente necessiti di un trattamento di sostegno vitale, secondo la valutazione medica.

Un appello alla legislazione

Questo verdetto si allinea con la sentenza n. 1, emessa in precedenza, e sottolinea l’urgenza di una legge sul fine vita. La Corte ha evidenziato che in Italia non esiste un accesso universale e equo alle cure palliative, sia in contesti domiciliari che ospedalieri. Le lunghe liste di attesa e la carenza di personale adeguatamente formato sono problemi che affliggono il sistema sanitario, rendendo difficile per i pazienti ricevere le cure necessarie. Inoltre, la distribuzione territoriale delle risorse è spesso disomogenea, creando disparità nell’accesso ai servizi.

Le implicazioni per il sistema sanitario

La mancanza di una legislazione chiara sul suicidio assistito e sul fine vita ha ripercussioni significative sul sistema sociosanitario italiano. Molti pazienti si trovano in situazioni di sofferenza estrema, senza la possibilità di ricevere un supporto adeguato. La Corte costituzionale ha messo in evidenza che la presa in carico da parte del servizio sociosanitario è spesso insufficiente, lasciando i pazienti e le loro famiglie in una condizione di vulnerabilità. È fondamentale che il Parlamento prenda in considerazione queste problematiche e lavori per una legge che garantisca diritti e dignità a chi si trova in situazioni di fine vita.