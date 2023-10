Scopriamo le previsioni astrologiche di oggi per capire cosa ci aspetta. L’oroscopo su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo: le previsioni segno per segno

Ariete: Aria di cambiamenti in amore rispetto al passato. Giovedì e venerdì le giornate più valide per confronti e incontri.

Toro: Alcune relazioni stanno vivendo un momento di crisi, inoltre c’è anche un fermo dal punto di vista lavorativo. Periodo molto impegnativo in generale e il consiglio è quello di ritrovare un po’ di serenità interiore, anche in vista di novità e un traguardo importante entro novembre.

Gemelli: Dubbi su persone di cui ci si fida troppo e ritardi nel lavoro. I risultati arriveranno ma con calma. Attenzione agli invidiosi. Fase di novità in amore.

Cancro: Periodo di nervosismo sul lavoro ma giorni molto buoni in ambito amoroso.

Leone: Mesi importanti per rafforzare l’amore nelle coppie e creare nuove relazioni. Cambiamenti lavorativi: una nuova mansione?

Vergine: Ottimo il punto di vista lavorativo e positiva la settimana anche per le relazioni.

Bilancia: Tensione nell’aria, forse a causa di un insuccesso lavorativo. Però le giornate in arrivo sono buone per l’amore e per le amicizie.

Scorpione: Le relazioni sentimentali migliorano rispetto al passato e saranno possibili dei confronti. Buone notizie per il lavoro.

Sagittario: Un po’ di confusione nell’aria, troppe persone che ti criticano e poche certezze in amore. Il weekend sarà l’occasione per divagarsi.

Capricorno: Agitazione sul lavoro, nelle relazioni e nei rapporti genitori figli. Periodo di costruzione per i sentimenti.

Acquario: Incertezze in amore per un segno che ha spesso bisogno di cambiare e avere nuovi stimoli.

Pesci: Problemi economici per le coppie, relativi a figli o a una casa. Però buone notizie dal punto di vista lavorativo.