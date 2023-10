L’oroscopo di Lunedì 30 ottobre svela tutte le previsioni per ogni segno zodiacale, con tantissime novità. Ci saranno diverse sorprese nei vari ambiti, dall’amore al lavoro e alla salute.

Oroscopo di Lunedì 30 Ottobre: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Ariete: Oggi hai voglia di far emergere tutta la magia che c’è nell’atmosfera di Halloween, se stai pensando di ospitare/partecipare a una festa o una cena tra amici o colleghi queste sono le giornate giuste! Hai la giusta dose di vitalità nel tuo segno.

Toro: In questi giorni ci sono le giuste energie per fare scelte diverse, muoverti diversamente, di pensare diversamente. Richiama il tuo potere, qualcosa ci dice che le energie cosmiche stanno lavorando dall’oggi al domani per cambiare la situazione!

Gemelli: Il problema è che pensi di dover fare tutto da solo, ma questo falso senso di controllo è una trappola, Gemelli. È una trappola che ti impedisce di vivere la tua vita più creativa e di apparire come la versione più brillante e audace di te stesso. Per cambiare la tua mentalità, ricordati che sei il co-creatore della tua vita, solo così sarai in grado di riportare facilità e flusso nella tua vita.

Cancro: Questa è la stagione per stare in giro, Cancro. Questo è il mese per dire sì agli inviti social che ti arrivano e ricorda che in realtà sei sempre tra gli invitati più affascinanti di ogni festa! Ricordati di fare squadra sia nel lavoro che nel gruppo di amici, spesso gareggi da solo e non te ne accorgi.

Leone: Ti senti come se avessi lavorato su te stesso per un’eternità, che hai affrontato costantemente le tue ombre e hai accompagnato le tue difficoltà verso la porta di uscita. Eppure, ti ritrovi bloccato nello stesso ciclo, ancora e ancora. E’ tempo di riconoscere quelle parti di te che sono maturate o più semplicemente cambiate.

Vergine: La stagione dello Scorpione ti vede vivere la tua vita migliore con le tue persone migliori! Ti vede dipingere la tela della tua vita con i colori più brillanti e audaci a tua disposizione. Inoltre, scoprirai che sei ispirato a fare arte, essere creativo e scrivere poesie.

Bilancia: Quando confidiamo nella legge del tempismo degli eventi, confidiamo che tutto accada nel momento preciso in cui dovrebbe, né un minuto prima, né un minuto dopo. Quindi, apprezza la gioia, la bellezza e la grazia che ti circonda mentre ringrazi per tutto. La tua capacità di ricevere è direttamente proporzionale alla tua capacità di rilassarti. Un corteggiatore potrebbe rivelare i suoi veri sentimenti.

Scorpione: Hai sperimentato un periodo faticoso, perché è ciò che la tua anima ha scelto di crescere in questa vita. Ma la cosa buona è che non devi aggrapparti al passato e questa settimana entrerai sarai a tuo agio con la festa di Halloween! Capisci che sei il creatore della tua realtà e che pensieri credenze ti aiuteranno a fare meglio!

Sagittario: Sagittario single, ti viene ricordato che “accontentarsi” è davvero riduttivo. La buona notizia è che ora hai l’opportunità di sincronizzare le tue forze con un compagno di viaggio, che vuole visitare ogni angolo del mondo e vivere ogni sorta di avventure con te.

Capricorno: Se ti senti bloccato dal punto di vista creativo da un po’, è tempo di cambiare umore, atmosfera, energia. È tempo di uscire nella natura selvaggia e lasciare che la vita ti accada, Capricorno. È tempo di seguire la tua beatitudine e di perseguire consapevolmente ciò che risveglia il canto della tua anima. Tutto il resto andrà a posto prima o poi.

Acquario: Ma hai appena iniziato, Acquario! C’è così tanto da fare. C’è così tanto da esplorare in questa vita. La verità è che sai già di cosa sei capace. Non lasciare che alcuna forza, interiore o esteriore, ti impedisca di dare vita alle tue idee strane e meravigliose e di manifestare la tua vita migliore!

Pesci: In qualsiasi momento abbiamo due opzioni: nuotare controcorrente o arrenderci al ritmo e al flusso dell’universo. Quindi, arrenditi al ritmo e al flusso dell’universo mentre ricordi a te stesso che le cose stanno eventi nuovi per te. Quando si tratta delle tue relazioni interpersonali, è una buona idea praticare la compassione e moderare la tua necessità di reagire in modo eccessivo.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui