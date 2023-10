Tutte le previsioni per la giornata di venerdì 27 ottobre per ogni segno zodiacale: le novità di oggi

Scopriamo tutte le previsioni per la giornata di venerdì 27ottobre per ogni segno zodiacale. L’oroscopo prevede importanti novità nell’ambito del lavoro, dell’amore e della salute.

Oroscopo di venerdì 27 ottobre: le previsioni per ogni segno zodiacale

Ariete: Anche se avete tanti progetti in testa non potete portarli avanti tutti, perciò dovete selezionate i migliori per non fare confusione. I sentimenti sono ancora forti ma c’è il rischio a novembre, mese in cui Venere vi è opposta, è quello di aumentare le critiche ed essere intolleranti: siate pazienti.

Toro: Avete Giove nel segno che vi fa superare un periodo per nulla facile come quello che state vivendo in cui vi sentite stanchi e spossati. Dal punto di vista emotivo, lavorativo e amoroso è un periodo di forti tensioni.

Gemelli: Lavorate a nuovi progetti o rischierete di annoiarvi. Momento difficile anche in amore perché Venere è difficile da gestire. Siete in difficoltà soprattutto con i Vergine e i Pesci.

Cancro: State facendo fatica ultimamente, ma state lavorando bene e il cielo è dalla vostra parte perciò ogni sforzo è ripagato. Dovete stare attenti alle discussioni, ma in generale anche l’amore va bene.

Leone: Avete voglia di rivalsa, ma fate attenzione alle questioni legali, soprattutto se avete un’attività in proprio. Ok l’amore.

Vergine: Riuscite a portare avanti tante cose contemporaneamente e per voi non è un problema, peccato che c’è una frammentarietà di incarichi. Bisogna rimettere mano ad alcune cose: in amore se una storia non funziona sarete voi a dire basta.

Bilancia: Dopo la prima settimana di novembre Venere toccherà il segno quindi temporeggiate in amore. Al momento i sentimenti sono nella norma, vi serve un po’ di pazienza.

Scorpione: Se non siete del tutto contenti forse è perché non vi siete messi in gioco abbastanza. Con Giove opposto ci sono incertezze lavorative ma bisogna andare oltre. Riposatevi, perché domenica sarete molto stanchi.

Sagittario: i progetti a lunga scadenza sono importanti. Siete un traino per chi vi circonda e dovreste continuare a farlo. L’amore batte la fiacca ma da novembre si recupera.

Capricorno: Come sempre per voi il dovere viene sempre prima del piacere. Non ascoltate troppo gli altri, fidatevi di voi stessi e siete pronti a gettarvi in un progetto importante.

Acquario: Novembre è un mese intrigante per le relazioni ed è quello che ci voleva dopo un periodo un po’ caotico.

Pesci: Anche per voi i dubbi d’amore si risolveranno presto, a novembre. State avendo buone conferme sul lavoro e il Cielo è con voi.

