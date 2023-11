Grandi novità in arrivo per Bilancia e Acquario. Scorpione potrebbe avere piccoli litigi con Leone e Toro.

Oroscopo di oggi: sabato 4 novembre

Ariete: le stelle riportano equilibrio nelle relazioni. In questi giorni hai avuto un pensiero fisso, che è diventato quasi disturbante, ma di cui potresti tranquillamente fare a meno. Riceverai un invito interessante, non voltargli le spalle.

Toro: Giove in vena di sostegno permette di guardare al lavoro con pensiero positivo. Non abbassare la guardia, il weekend potrebbe riservare qualche malessere. Ti troverai ad affrontare situazioni un po’ pesanti, anche in famiglia, ma non perdere la pazienza. In amore sii cauto e pondera bene le parole.

Gemelli: potresti sentirti diffidente e sospettoso verso qualche collega, ma non ce n’è motivo. La tensione accumulata si allenterà nel weekend. Anche nella coppia ci saranno dei riavvicinamenti, ma ricordati di non dare per scontato le esigenze del partner.

Cancro: il quadro astrale è particolarmente favorevole agli ascendenti d’acqua. Un Sole benevolo ti aiuterà ad affrontare alcuni dissapori, senza perdere la tua innata gentilezza. Venere favorevole, fino a martedì 7 novembre l’amore sarà nell’aria.

Leone: non lasciare che il partner ti blocchi, è tempo di prendere decisioni importanti anche riguardati la coppia. Il weekend presenta una situazione astrale che potrebbe provocare discussioni per motivi futili. I conflitti, tuttavia, sono passeggeri.

Vergine: ordine e disordine sono i due poli tra i quali oscillerà la giornata di oggi, non pensare che la prima sia la scelta migliore. Il consiglio per il fine settimana è metterti in gioco e fare nuovi progetti.

Bilancia: credi nelle tue capacità e non compiere l’errore di affidarti troppo all’aiuto di amici e colleghi. Le stelle sono favorevoli, nei prossimi giorni potresti vivere qualche emozione inaspettata. Se hai nuovi progetti lavorativi è ora di metterli in pratica. Novembre sarà il mese della rinascita.

Scoprione: avverti un senso di stanchezza e disarmonia. Non caricarti di troppi impegni, lavorativi e privati, pensa a ritrovare il tuo equilibrio ed a ricaricare le batterie. Potrebbero nascere piccoli battibecchi con Leone e Toro.

Sagittario: nelle ultime settimane hai raccolto non pochi indizi che hanno smascherato l’inattesa slealtà di un collega. La Luna è favorevole, il weekend è il momento giusto per affrontare chiarimenti. Possibili scontri con Vergine e Pesci.

Capricorno: problemi familiari e personali troveranno la loro soluzione. Le stelle riservano novità positive e ti aiuteranno ad affrontare con energia il fine settimana. Se negli ultimi giorni ti sei sentito cupo e nervoso, è arrivato il momento di sorridere.

Acquario: il tuo fascino non è passato inosservato e Vergine ti spinge a riconoscerlo. Investi sulle due doti persuasive, potrebbero essere l’arma vincente.

Pesci: l’intuito ispirato da Nettuno suggerisce di prendere una strada e seguirla con coraggio. Venere non sarà più in opposizione da mercoledì 8 novembre. Concentrati su te stesso e ritrova l’equilibrio tra corpo e mente.