Oroscopo giovedì 26 ottobre: le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi e le novità segno per segno di tutto lo zodiaco: cosa accadrà in amore e al lavoro il 26 ottobre?

Scopriamo le previsioni astrologiche di oggi per capire cosa ci aspetta. L’oroscopo su amore, lavoro, benessere e fortuna per il 26 ottobre 2023.

Oroscopo: le previsioni segno per segno

Ariete: Se tenete ad una storia cercate di essere sinceri e di evitare inutili discussione con il vostro partner. Dopo la prima settimana di novembre le cose andranno meglio, tenete duro. Sul lavoro buone notizie, stanno arrivando conferme.

Toro: State vivendo un periodo un po’ caotico ma passeggero perché i pianeti vi giocano contro, ma già dal 10 del prossimo mese tornerà un po’ di tranquillità. Se ci sono problemi sul lavoro vanno affrontati e in amore fate molta attenzione ai conflitti.

Gemelli: State attenti perché, probabilmente, avete idealizzato molto la persona che vi piace e questa potrebbe presto deludervi: cercate di essere più realisti con i sentimenti. Sul lavoro c’è un po’ di nervosismo , ma state calmi e pensate alle soluzioni: in qualche modo bisogna far quadrare i conti.

Cancro: In amore è tempo di progetti importanti e anche sul lavoro le cose vanno bene. Il cielo guarda dalla vostra parte e potrete avere contatti importanti con persone degli altri segni.

Leone: Siete soliti andare a mille e non fermarvi mai anche quando gli impegni sono tantissimi, ma ultimamente state esagerando un po’. Sul lavoro dovrete imporvi più del solito con gli altri. In amore va tutto bene e state vivendo un ottimo momento.

Vergine: Venere è favorevole e si risvegliano per voi i sentimenti che sembravano sopiti. Chi ha messo l’amore in secondo piano per troppo tempo tornerà finalmente a provare emozioni. Presto ci saranno tante novità sul lavoro: coglietele al volo.

Bilancia: Vi sentite in competizione con tutti in questi giorni, perfino con il partner. Sul lavoro è un momento impegnativo ma bisogna stringere i denti, in generale dovete cercate di ritrovare la giusta serenità.

Scorpione: In generale siete un po’ suscettibili ie oggi vi sentite anche abbastanza permalosi, quindi fate molta attenzione ai rapporti con gli altri. Con la fine del mese, però, tornate a essere sicuri e forti. Ne gioveranno anche le relazioni sentimentali che stanno per riprendere quota.

Sagittario: Sono favorite le collaborazioni con gli altri perciò non lavorate da soli e impegnatevi nell’incontro con persone di altri segni, soprattutto con quelli del toro.

Capricorno: Venere è favorevole e si può andare lontano nei prpgetti di coppia. Cercate di ascoltare il cuore e non solo la testa e se siete ancora single, non chiudetevi in casa.

Acquario: Avete molte tensioni in generale e state vivendo un periodo di caos. Siete dubbiosi in amore e sul lavoro saranno giornate nervose, fate attenzione a non rovinare buoni rapporti.

Pesci: se non siete d’accordo su qualcosa dovete essere più sinceri con il vostro partner e parlare immediatamente, prima che i problemi si ingigantiscano. Sul lavoro sono giornate impegnative ma anche soddisfacenti, continuate così.